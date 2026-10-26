MONTEROTONDO – La migrante occupa la casa d’accoglienza: il sindaco ordina lo sgombero

Ha terminato il periodo di inserimento un mese fa e al suo posto dovrebbero subentrare altre donne aventi diritto e in fuga dalla guerra.

Ma lei non vuole saperne di lasciare libero l’alloggio.

Il caso emerge dall’ordinanza numero 24 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 26 ottobre, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Col provvedimento viene imposto alla signora C.J. di lasciare libero immediatamente l’appartamento sito nello stabile gestito dall’ETS “Arci Roma APS” e destinato al progetto denominato “SAI Ordinario”, il principale programma di accoglienza e integrazione internazionale per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in Italia finanziato con fondi del Ministero dell’interno.

Dall’ordinanza si evince che la donna è inserita nel progetto di accoglienza gestito da “Arci Roma APS” per 40 posti complessivi e che gli inserimenti delle beneficiarie hanno una durata temporale prescritta normativamente al termine della quale le donne debbono uscire dal progetto e lasciare gli appartamenti.

In particolare, C.J. ha terminato il periodo di inserimento il 23 settembre 2026 con la conseguente prescrizione di abbandonare l’appartamento, tuttavia la donna ha rifiutato di aderire a tutte le progettualità proposte dal Servizio Politiche Sociali per essere supportata nel processo di acquisizione dell’autonomia lavorativa ed abitativa.

Nel frattempo il mancato rilascio dell’appartamento ostacola sia l’ingresso di altre beneficiarie inviate dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, sia il percorso di supporto all’autonomia insito nel progetto delle altre beneficiarie inserite nel medesimo appartamento.

A parere del sindaco, l’unica soluzione per ripristinare la legalità violata dalla occupazione senza requisiti di partecipazione al progetto è lo sgombero dell’appartamento da parte della signorra C. J.

In caso di mancato spontaneo rilascio dell’immobile da parte dell’occupante abusiva sarà necessario provvedere all’esecuzione forzata e che vi sarà quindi l’intervento delle forze pubbliche.

Vale la pena ricordare che un episodio identico era avvenuto un anno fa.



In quel caso il 25 novembre 2025 il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone firmò l’ordinanza numero 12 per lo sgombero di N.N.J., un’altra migrante inserita nel progetto gestito da “Arci Roma APS” per 40 posti complessivi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La donna aveva terminato il periodo di inserimento il 18 giugno 2024, ma si era rifiutata non solo di lasciare l’appartamento, ma aveva anche rifiutato di aderire a tutte le progettualità proposte dal Servizio Politiche Sociali.

Come se non bastasse, il 18 novembre 2025, durante una visita di monitoraggio effettuata da due operatrici del progetto di “Arci Roma Aps”, la donna assunse atteggiamenti aggressivi, tanto da costringere le operatrici ad abbandonare l’appartamento e collocare in protezione l’altra inquilina del progetto, al fine di evitare possibili situazioni di rischio.