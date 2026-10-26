TIVOLI – “Strada allagata da due mesi per un tubo rotto”

“La strada è allagata da due mesi a causa della rottura di un tubo dell’acqua potabile, si riesce a transitare soltanto in auto ma non a piedi”.

Uno scorcio di via Vassi allagata da due mesi

L’appello alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv arriva da Michele Di Sclafani, proprietario di un terreno coltivato a oliveti in via Vassi, una traversa di via Quintiliolo, la strada che collega Colle Nocello a Tivoli vecchia.

L’anziano ha inviato alla redazione le immagini dell’acquitrino che si è formato all’altezza del civico 7 di via Vassi, strada di campagna dove risiede una decina di famiglie.

“Da due mesi – racconta Michele Di Sclafani – telefoniamo ad Acea, Comune e Polizia Locale di Tivoli, ma si rimpallano le responsabilità e ci assicurano che è stato sollecitato l’intervento.

Nel frattempo l’acqua sta erodendo l’asfalto.

Paghiamo regolarmente le tasse e siamo ligi a tutti i doveri, ma quando chiediamo un diritto troviamo indifferenza”.