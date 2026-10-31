CALCIO – Guidonia pareggia in 10 contro il Perugia

di Daniele Di Cerbo

Un punto che lascia sensazioni contrastanti, soprattutto per come è maturato. Il Guidonia Montecelio pareggia 1-1 contro il Perugia al Città dell’Aria nella 12^ di campionato del Girone B della Serie C, al termine di una gara nella quale i rossoblù hanno visto la possibilità di conquistare un successo importante in casa.

Il Guidonia va avanti con Ferrari ma costretta poi a giocare in inferiorità numerica per oltre un tempo per l’espulsione di Borghini. I rossoblù hanno resistito alla pressione degli umbri, cedendo soltanto nel finale.

L’avvio del Guidonia è convincente. La squadra trova subito il modo di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria e al 10′ conquista un calcio di rigore per un fallo di mano in area. Dal dischetto Ferrari è impeccabile.

Il Perugia fatica a reagire, ma la partita cambia al 47′ del primo tempo, quando Borghini rimedia il secondo cartellino giallo dopo un intervento su Cortesi.

Nella seconda frazione il Perugia aumenta la pressione, mentre il Guidonia cerca di difendere il vantaggio senza rinunciare a qualche ripartenza. Gli umbri trovano diverse occasioni, ma Drago e la retroguardia rossoblù riescono a contenere gli assalti fino al 72′, quando Sabbatani trova il guizzo vincente e firma l’1-1.

Nel finale il Guidonia tiene duro e porta a casa un pareggio che, per quanto visto e soprattutto considerando la lunga inferiorità numerica, assume un valore particolare.

Resta inevitabilmente il rammarico per una vittoria sfumata.