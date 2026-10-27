CAPENA – Si rinnova il Consiglio comunale dei Giovani

Il Comune di Capena annuncia che entro la fine dell’anno sono previste le nuove elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani, che saranno indette dopo l’approvazione del Regolamento da parte della Giunta Comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti.

Possono candidarsi e votare tutti i giovani tra i 14 e i 18 anni per dare voce alle proprie idee, proporre iniziative e contribuire a rendere Capena un paese sempre più attento alle nuove generazioni.

Il Consiglio Comunale dei Giovani è infatti uno spazio di partecipazione e confronto in cui le nuove generazioni possono proporre idee, sviluppare progetti e organizzare iniziative rivolte ai giovani e a tutta la comunità.

Dal CapenaFilmFestival alla Festa dello Sport, sono tante le occasioni in cui le idee possono trasformarsi in eventi e momenti di condivisione.

Il Consiglio può inoltre utilizzare i finanziamenti ottenuti attraverso gli avvisi pubblici della Regione Lazio per realizzare nuovi progetti e acquistare beni utili alle attività della propria sede, condivisa con il Centro Giovanile.

In particolare il Consiglio dei Giovani ha la funzione di:

a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;

d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;

e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Vale la pena ricordare che le ultime elezioni si erano svolte il 26 febbraio 2023 ed erano stati votati Noemi Dore (31 preferenze), Luca Pellegrini (27), Annalisa D’Ubaldi (13), Miliucci (5), Arianna Brandoni (4), Foriglio (3), Paolucci (1), Scolari (1) e Alfaro (0).

Il presidente eletto è Noemi Dore, vice presidente Annalisa D’Ubaldi, segretario Luca Pellegrini.