TIVOLI – Sicurezza Stradale, gli studenti dell’Istituto “Volta” protagonisti delle loro vite

Martedì 27 ottobre Alessandro Augello, Riccardo Censi e Alessandro Salinetti, studenti della classe quarta C Informatica dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandro Volta” di Tivoli, hanno partecipato al Convegno dedicato alla prevenzione e alla Sicurezza Stradale “Tieni le mani e gli occhi sulla vita. Sii tu il protagonista” tenutosi nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva al Senato della Repubblica.

Durante l’evento promosso dal senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, sono intervenute figure istituzionali note quali: Stefano Puccia (Direttore del Servizio di Polizia stradale), Anna Maria Giannini (Professoressa e Direttrice del Dipartimento di Psicologia alla Sapienza), Domenico Musicco (Presidente “Vittime Innocenti”), esponenti del Servizio di Pronto Soccorso.

Il convegno è stato coordinato da Graziella Viviano, Presidente dell’Associazione “Sotto gli occhi di Elena” e madre di Elena Aubry, una delle tante vittime della strada.

Presenza altri genitori delle vittime di strada.

Gli studenti dell’Istituto “Volta” Alessandro Augello, Riccardo Censi e Alessandro Salinetti, accompagnati in Senato dalla Professoressa Cristina Stefania Leoni, durante lo scorso anno scolastico hanno partecipato al progetto “Metti in moto la responsabilità: la sicurezza corre con te”, un Progetto sulla Sicurezza Stradale organizzato dall’Associazione Famiglie di Angeli OdV, presieduta da Enza Tripaldi, anche lei presente al convegno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Grande commozione – dice la Professoressa Cristina Leoni – unitamente a quanto gli stessi studenti esprimono nei riguardi delle storie delle vittime.

Sensibilmente emozionati, con la loro presenza i ragazzi hanno voluto dare voce al dramma di vite spezzate, al dolore e al coraggio di questi genitori che hanno trasformato il dolore nella più alta forma di educazione e di civiltà: educare al senso di responsabilità e cercare di arginare il più possibile il tasso ancora troppo alto degli incidenti su strada, a richiamare tutti al dovere e al diritto di cittadini di questa società”.