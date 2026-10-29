TIVOLI – Cimitero, stop alle auto per Ognissanti e per la Commemorazione dei Defunti

Niente auto per tre giorni nel cimitero di Tivoli in occasione delle festività dedicate alla festività di Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti.
Il Comune annuncia che il cimitero comunale sarà aperto nei seguenti orari:
– Sabato 31 ottobre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
– Domenica 1 novembre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
– Lunedì 2 novembre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
Per motivi di sicurezza e per agevolare il regolare svolgimento delle funzioni religiose e delle visite, è sospeso l’accesso veicolare all’interno del Cimitero per l’intero periodo indicato, ad eccezione del personale del clero incaricato delle celebrazioni e della società di service addetta all’installazione dell’impianto audio.