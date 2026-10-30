CAPENA – Menù a scuola: la mamma diffida il Comune, il sindaco replica

In riferimento all’articolo CAPENA – “Il menu a scuola non piace, alunni a digiuno”: la mamma diffida il Comunee in riferimento all’articolo CASTELNUOVO DI PORTO – Carne maleodorante servita a pranzo in refettorio, dal sindaco del Comune di Capena Roberto Barbetti riceviamo e pubblichiamo:

Il sindaco del Comune di Capena Roberto Barbetti

“Lunedì scorso alla mensa scolastica di Castelnuovo di Porto, c’è stato un episodio grave, per fortuna subito intercettato da Commissione Mensa, Carabinieri e ASL.

L’azienda che gestisce la mensa scolastica di Castelnuovo è la stessa di Capena da 5 anni.

Appalto assegnato attraverso una gara condotta insieme dai due comuni.

Ovviamente nel corso di questi anni non abbiamo avuto episodi di questo tipo.

Non conosciamo nei dettegli perché questo grave episodio sia potuto accadere e non vogliamo commentalo prima

del tempo .

Sappiamo che si sta approfondendo come è giusto che sia .

Voglio aggiungere pero ‘ per quanto riguarda il nostro comune ,

una cosa semplice e rassicurante per tutti.

Bambini , genitori , docenti , personale scolastico .

A Capena la nostra mensa è una garanzia, perché le persone che ci lavorano sono una garanzia.

Le nostre cuoche e le aiutanti sono , salvo qualche variazione sono le stesse da molti anni, a prescindere dalle aziende che si sono succedute negli appalti.

Persone esperte, scrupolose, che conoscono i nostri bambini e che lavorano con una cura esemplare e soprattutto con onesto impegno.

Proprio per tutelare loro e i nostri bambini, abbiamo comunque chiesto un controllo precauzionale alla ASL.

La nostra Commissione Mensa è già uscita due volte a ottobre senza rilevare importanti criticità.

L’altro ieri anche l’assessora Campanale si e’ recata in mensa per effettuare un sopralluogo.

Abbiamo in questi giorni in verità ricevuto lamentele sul nuovo menu, compilato da specialisti dietologi , con attenzione alle linee guida Ministeriali e validato dalla Asl.

A fine anno scolastico scorso ed ad inizi del nuovo .

Comprendiamo che per gusto

per introduzione di nuovo cibo, possa piacere meno ad alcuni bambini.

Da quest’anno applichiamo le nuove linee guida nazionali del Ministero: più cereali, più verdure, meno zuccheri e una volta a settimana monopiatto.

È più sano.

E’ scontato che in caso di allergie o patologie documentate siamo pronti a dare pasti alternativi , ma non possiamo solo per una scelta personale del bambino introdurre ogni volta piatti diversi .

La scuola ha anche una funzione di educazione per una alimentazione sana e corretta .

Chiediamo aiuto per questo anche alle famiglie.

Siamo disponibili a confrontarci su come renderlo più appetibile, ma non possiamo torniamo indietro sui principi di salute.

Oggi vi è una riunione tra i comuni di Castelnuovo di Porto, Capena ed Azienda .

Vi terremo informati .

La sicurezza e la qualità per i nostri bambini vengono prima di tutto”.