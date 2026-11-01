CAVE – Inaugurato l’impianto sportivo Andrea Lucidi riqualificato con 800 mila euro del Pnrr

È stato inaugurato giovedì 29 ottobre 2026, a Cave, l’impianto sportivo Andrea Lucidi, al termine dei lavori di riqualificazione realizzati dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito dei Piani urbani integrati finanziati dal PNRR, con un investimento di circa 800 mila euro.

L’intervento ha previsto la demolizione e ricostruzione della cupola geodetica dedicata alla pallacanestro, una nuova copertura, il rifacimento del piano di gioco in parquet, l’installazione di un impianto di riscaldamento e raffrescamento, nuove tribune e la riqualificazione degli spogliatoi.

Secondo un comunicato di Città Metropolitana, i lavori hanno migliorato l’efficienza energetica, la sicurezza e l’accessibilità della struttura, che potrà essere utilizzata durante tutto l’anno.

L’inaugurazione rappresenta un nuovo traguardo nell’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale per la riqualificazione degli impianti pubblici e la promozione dello sport come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale.

«Consegniamo alla città di Cave una struttura completamente rinnovata: Città metropolitana – grazie all’investimento del PNRR destinato dal Sindaco Gualtieri al territorio provinciale – fa questo: se c’è una forte tendenza a criticare i giovani, noi restituiamo loro gli spazi di cui hanno bisogno.

Luoghi pubblici, gratuiti e accessibili in cui incontrarsi, praticare sport, studiare e crescere insieme.

Con gli interventi realizzati attraverso il PNRR portiamo opportunità concrete nei territori e rafforziamo i servizi a disposizione delle nostre comunità», dichiara Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

«In un momento storico in cui si investono enormi risorse in guerra e distruzione, noi scegliamo di investire in pace, socialità e sport.

Con l’inaugurazione dell’impianto sportivo Andrea Lucidi restituiamo ai ragazzi e alle ragazze di Cave e delle zone vicine una nuova struttura, sicura e funzionale, per praticare pallacanestro e altri sport e partecipare ad attività ed eventi.

Investire negli impianti sportivi significa investire nella pace, nel’inclusione e nel futuro delle nostre comunità», afferma Roberto Eufemia, consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale.