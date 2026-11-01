GUIDONIA – Aldo Romanelli, una messa in ricordo a un anno dalla scomparsa

In città era conosciuto come l’uomo che ha ideato e realizzato “La Sorgente”, la zona residenziale da oltre duecento appartamenti con centro commerciale e centro sportivo su venti ettari di terra lungo viale Roma, a Colle Fiorito.

Aldo Romanelli si è spento il 4 novembre 2025 nella sua casa al termine di una lunga lotta contro il cancro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).



A un anno dalla sua scomparsa, la famiglia lo ricorda come un punto di riferimento per i suoi cari e uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro.

Nato a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, il 18 agosto 1947, ha iniziato a lavorare giovanissimo, costruendo con tenacia e determinazione il proprio percorso da muratore a imprenditore.

Al suo fianco la moglie Paolina, con la quale ha condiviso una vita, e una famiglia cresciuta nel tempo, con tre figli, otto nipoti e una pronipote.

La sua storia imprenditoriale si è intrecciata profondamente con quella di Guidonia Montecelio, città che amava e alla cui crescita ha contribuito, mantenendo un affetto sincero per la comunità e i suoi cittadini.

Per lui il lavoro era vita: la scrivania e il cantiere sono rimasti parte delle sue giornate fino all’ultimo, anche durante la malattia.

Scomparso il 4 novembre 2025, ha lasciato nella sua famiglia il ricordo dell’affetto, della fiducia e della forza con cui ha affrontato la vita.

Nella moglie Paolina, nei figli e nei nipoti restano vivi il suo esempio, i suoi insegnamenti e la volontà di portare avanti ciò che ha costruito. Un’eredità fatta non solo di opere, ma anche dell’amore per la famiglia e del legame con la sua città, che continuano a vivere nel ricordo di chi gli ha voluto bene.

In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, il 4 novembre 2026, alle ore 18:00, sarà celebrata una Santa Messa in suo ricordo presso la chiesa degli Angeli a Colle Fiorito.