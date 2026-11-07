GALLICANO NEL LAZIO – Spaccio di cocaina e crack in casa: coniugi italiani in manette

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato una coppia di coniugi, un 41enne e una 38enne residenti a Gallicano nel Lazio, gravemente indiziati in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita a seguito di mirati servizi di osservazione condotti dai militari nei pressi dell’abitazione della coppia.

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da due acquirenti notati allontanarsi dallo stabile: prontamente fermati e controllati, i due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente appena acquistate, venendo di conseguenza segnalati alla competente Autorità Amministrativa per uso personale.

I Carabinieri hanno quindi fatto scattare una perquisizione all’interno dell’appartamento, rinvenendo e sequestrando circa 70 grammi tra cocaina e crack, materiale utile al confezionamento e pesatura delle dosi oltre a 850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli.