TIVOLI – Via alla riqualificazione del mercato settimanale di Bagni

Il comune di Tivoli procede alla riqualificazione del mercato settimanale di Tivoli Terme.

Lo stabilisce la delibera numero 290 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, martedì 3 novembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento l’amministrazione prende atto del nuovo assetto dei posteggi nell’ambito degli interventi di riqualificazione del mercato di Bagni, come indicato dalla Deliberazione di Giunta Comunale numero 84 del 7 aprile scorso.

Lo stato di fatto del mercato di Tivoli Terme

In quell’occasione è stato demandato al Dirigente del Settore Attività Produttive di rimodulare la sistemazione dei posteggi, attraverso un progetto di ottimizzazione degli spazi, con separazione tra aree pedonali e viabilità.

La ridefinizione implicherà da una parte la soppressione dei posteggi di Piazza Caduti di Nassirya, già da tempo destinata a parcheggio, a seguito di decadenza e/o riconsegna delle autorizzazioni, e dall’altra parte prevederà il trasferimento dei posteggi insistenti su parte di Piazza Bartolomeo della Queva, separata dal resto del mercato da una via interessata dalla viabilità, con ricollocazione degli stessi all’interno dell’area mercatale, negli stalli risultanti liberi a seguito di decadenza e/o riconsegna delle autorizzazioni.

La riqualificazione dell’area mercatale di Tivoli Terme

Inoltre la riqualificazione comporta la concentrazione del settore alimentare lungo un’unica direttrice, restituendo organicità e compattezza (analogamente tenendo conto della presenza di spazi disponibili a seguito di decadenza e/o riconsegna delle autorizzazioni) e destinando il resto dell’area alla vendita dei prodotti non alimentari, evitando in tal modo la commistione dei settori merceologici.

Secondo la planimetria – CLICCA E LEGGI LA PLANIMETRIA – a seguito di accorpamento/trasferimento dei banchi sarà ricavato un numero totale di 85 posteggi, mentre saranno soppressi altri 30 posteggi non usufruiti tra piazza della Queva e piazza Caduti di Nassirya, le cui superfici saranno restituite alla normale viabilità e alla sosta dei residenti.

Vale la pena evidenziare che la proposta di riorganizzazione dell’area mercatale di Tivoli Terme ha ottenuto il parere favorevole della Polizia Locale ai fini della viabilità “in quanto tale spostamento eliminerebbe l’incresciosa promiscuità del transito veicolare e pedonale sul tratto di strada di via F. Brunelleschi tra le due aree di mercato”.

Inoltre la Polizia Locale ha sottolineato che in alcune aree del mercato, nelle giornate piovose, si formano ristagni di acqua che rendono difficoltoso l’esercizio dell’attività commerciale ai titolari di posteggio, che richiedono pertanto un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale.