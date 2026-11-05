TIVOLI – Lavori in corso, veicoli obbligati a percorrere l’Apu attiva: fioccano le multe?

Il cartello dei lavori indica l’obbligo di svolta a destra, ma il varco elettronico dell’Area Pedonale Urbana (APU) risulta attivo.

Cose che possono capitare a Tivoli.

A segnalare il fatto alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Maurizio Moro, 76 anni, ex medico dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Il dottor Moro racconta che stamane, giovedì 5 novembre, si stava recando in Centro al volante della sua auto quando si è imbattuto nell’insolita scena all’intersezione tra via Domenico Giuliani e via dei Sosii, nel cuore della Città dell’Arte.

“Chi, come me, proveniva da via Domenico Giuliani si è ritrovato il cartello di obbligo di svolta a destra dove c’era l’Apu attiva e impossibilitato a girare a sinistra per imboccare la salita di via dei Sosii che conduce in Centro – racconta il dottor Moro – Ho notato che in cima alla salita di via dei Sosii c’erano degli operai al lavoro”.

Con tutta probabilità si tratta dei lavori per consentire nuovi allacci alle reti dell’acqua e del gas annunciati dal Comune per la giornata di lunedì 2 novembre: in una nota l’amministrazione comunale aveva infatti comunicato che in via dei Sosii, dalle 09:00 alle 18:00, le auto non sarebbero potute transitare né sostare nel tratto tra l’incrocio con via del Trevio e quello con via Domenico Giuliani.

Per cui chi proveniva da via Domenico Giuliani avrebbe dovuto proseguire dritto all’incrocio.

Proprio quello che è accaduto oggi al Dottor Maurizio Moro. Con la differenza che stamattina il varco elettronico risultava attivo.

“Mi sono ritrovato obbligato a percorrere l’Area Pedonale di via dei Sosii col varco attivo – prosegue il medico – e giunto al termine, in corrispondenza con piazza Rivarola, ho incontrato una pattuglia della Polizia Locale.

Mi sono consultato con gli agenti, ma non sapevano nulla dei lavori in corso.

A quel punto, mi sono recato anche al Comando della Polizia Locale per segnalare il fatto, a due agenti su un’altra pattuglia ho raccontato tutto ma neanche loro sapevano nulla dei lavori e dell’obbligo di svolta nell’Apu.

Entrambi mi hanno rassicurato che avrebbero avvisato il Comando per disattivare l’Apu, ma resta un dubbio: tutti quelli che sono transitati nel corso della mattinata si ritroveranno segnalati dalla telecamera?”.