MONTELIBRETTI – Black out finito: ripristinata la connessione Internet

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L’annuncio del Comune

L’Amministrazione comunale di Montelibretti informa che la connessione Internet è stata ripristinata su tutto il territorio di Montelibretti.

L’annuncio arriva dopo tre giorni di disservizi iniziati verso le ore 13 di mercoledì 4 novembre.

Alcuni utenti hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, segnalando i gravi disservizi che hanno interessato la rete mobile e la connessione Internet di Tim sul territorio comunale.

Cittadini, famiglie e attività economiche hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo dei servizi di telefonia e di connessione, con ripercussioni significative anche sullo svolgimento delle attività lavorative e professionali.

Stando alle testimonianze raccolte, si tratterebbe del secondo blackout in un mese (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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