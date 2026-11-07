GUIDONIA – Il multisala “The Space” lancia “Your Way”

The Space Cinema presenta Your Way, il format del gruppo Vue che debutta in Italia al The Space Cinema Guidonia.

Già introdotto in alcune strutture del Regno Unito, il progetto ripensa gli spazi e i servizi prima dello spettacolo, per offrire al pubblico un’accoglienza più semplice e confortevole.

Al centro della trasformazione c’è il foyer: attraverso un sistema di accesso digitale tramite tornelli, gli spettatori possono entrare utilizzando il proprio biglietto e accedere alla nuova area food & beverage.

Qui possono scegliere snack, bevande e menù in autonomia e completare l’acquisto attraverso postazioni di pagamento self-service, con il personale del cinema sempre a disposizione per supporto e assistenza.

L’organizzazione degli ambienti consente agli ospiti di muoversi liberamente e gestire secondo le proprie preferenze il tempo prima del film, dalla scelta dei prodotti alla permanenza negli spazi comuni.

«Con Your Way introduciamo per la prima volta in Italia un format che offre agli spettatori maggiore autonomia e libertà di scelta», dichiara Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema. «Continuiamo a investire nelle nostre strutture, affiancando alle tecnologie di proiezione e al comfort delle sale il rinnovamento degli ambienti e dei servizi. Guidonia rappresenta il primo passo italiano di questo percorso, con un’attenzione costante all’accoglienza e al supporto del nostro personale».

Dotato di 10 sale cinematografiche, il The Space Cinema Guidonia è la prima struttura del circuito italiano a ospitare Your Way, cui a breve seguirà quella di Genova. Il progetto si inserisce nel programma di innovazione e valorizzazione dei cinema The Space, che comprende investimenti in tecnologie, ambienti e servizi.