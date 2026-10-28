TIVOLI – Lavori senza fine a Viale Picchioni: i residenti annunciano un esposto

“Abbiamo finito la pazienza, seguirà esposto ai carabinieri”.

I cartelli affissi sulle transenne dei cantieri aperti in viale Picchioni a Tivoli

E’ il testo dei due cartelli affissi ieri pomeriggio, martedì 27 ottobre, sulle recinzioni dei due cantieri aperti in viale Picchioni, la strada del Centro di Tivoli che collega piazzale delle Nazioni Unite allo stadio comunale Ripoli.

I cartelli sono firmati “I concittadini di viale Picchioni” e sono evidentemente rivolti all’amministrazione comunale.

“Da 5 mesi respiriamo pozzolana in casa e ci sono stati sottratti decine di parcheggi”, attacca Irene Marinucci, residente e dirigente del Partito Democratico che da giorni insieme ad altri abitanti sta segnalando i disagi al Comune di Tivoli.

“Prima abbiamo assistito ai lavori per la fibra ottica – spiega la Marinucci, ex consigliera comunale – Fatto sta che dal mese di giugno 2026 il Parcheggio sottostante a piazzale Grande Torino è transennato e adibito a deposito di mezzi, attrezzature e materiali del cantiere per l’installazione della fibra ottica in altre zone della città.

In tal modo vengono occupati oltre dieci posti auto in una zona densamente popolata, sede dello stadio comunale Ripoli e dell’Istituto comprensivo con tre plessi scolastici”.

“Contemporaneamente – prosegue Irene Marinucci – due settimane fa è stato aperto un nuovo cantiere di E-Distribution con scavi sull’asfalto nello stesso tratto in cui è stata installata la fibra ottica.

L’area è stata transennata, per cui sono stati sottratti ulteriori posti auto.

Ma il cantiere è rimasto fermo da giovedì e soltanto stamane sono tornati gli operai.

Come già successo ad aprile, l’asfalto viene messo sopra la breccia già sprofondata perché sotto non c’è nulla.

In viale Picchioni non è rimasto un centimetro di asfalto intero, vorremmo avere risposte ma nessuno ce le dà”.