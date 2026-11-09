GUIDONIA – Vigile e spacciatore di cocaina: il Comune gli dimezza lo stipendio

Sospensione dal servizio e 50% dello stipendio.

E’ il provvedimento adottato dal Comune di Guidonia Montecelio nei confronti del 53enne agente della Polizia Locale arrestato dai carabinieri martedì 27 ottobre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma da fuoco clandestina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 200 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 6 novembre dal dirigente al Personale Pierluigi Floridi.

La determina è una presa d’atto del provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio disposto martedì 3 novembre dall’Ufficio Provvedimenti Disciplinari nei confronti del vigile urbano su segnalazione del Comandante del Corpo, Paolo Rossi.

La sospensione decorre dalla data del 27 ottobre e per tutta la durata dello stato di detenzione o di privazione/limitazione della libertà personale derivante da misura cautelare.

Con l’atto il Comune ha sospeso la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità, compensi accessori, ecc.).



Tuttavia al 53enne viene concessa l’erogazione di un assegno alimentare nella misura pari al 50% dello stipendio tabellare, oltre agli eventuali assegni per il nucleo familiare se spettanti per legge.

Vale la pena ricordare che martedì 27 ottobre il vigile è stato beccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco con quasi 4 etti di cocaina, 30 mila euro in contanti e un revolver con matricola abrasa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz è avvenuto a Villanova di Guidonia.

Pare che l’agente in divisa fosse da solo nella vettura della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, quando è stato fermato dagli investigatori dell’Arma: al termine della perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati circa 390 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, la somma contante di circa 30 mila euro e una pistola clandestina, oltre a numerose cartucce di vario tipo e calibro.