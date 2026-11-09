GUIDONIA – Villaggio di Natale 2026, organizza l’associazione «L’Arte e il Tempo della Clessidra»

A Guidonia Montecelio inizia il contro alla rovescia per il “Villaggio Natalizio”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale per ricreare la tipica atmosfera delle feste, valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, garantendo la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

Salvo sorprese dell’ultim’ora, la quinta edizione sarà organizzata a Villanova di Guidonia dalla Associazione di Promozione Sociale «L’Arte e il Tempo della Clessidra».

Lo stabilisce la determina numero 199 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 29 ottobre dal dirigente alla Cultura Aldo Cerroni.

Con l’atto viene avviata una trattativa diretta sulla piattaforma telematica di approvvigionamento digitale Traspare con la APS presieduta da Daniele Micheli che ha proposto l’organizzazione del Villaggio per un importo massimo omnicomprensivo di 40 mila euro IVA inclusa se e in quanto dovuta.

Secondo quando stabilito dalla giunta il 3 settembre scorso con la delibera numero 109 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – il Villaggio natalizio sarà realizzato orientativamente dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento è previsto nell’area ricompresa tra via Cavour, via Capponi, via Carlo Alberto e Largo Liborio Romano dove saranno installate le strutture e gli allestimenti a carattere stabile, mentre quale area destinata agli allestimenti temporanei e alle strutture mobili funzionali al Villaggio è stata individuata Piazza San Giuseppe Artigiano, fatta eccezione per il venerdì giornata di svolgimento del mercato settimanale di Villanova, la cui regolare effettuazione dovrà essere integralmente salvaguardata.

Il Villaggio ospiterà casette natalizie con figuranti rappresentanti i personaggi tipici della tradizione natalizia, Babbo Natale ed elfi, animazione di piazza, giochi gonfiabili natalizi, spettacoli per bambini, animazioni tipiche della tradizione circense di strada.

Previsti inoltre degustazione di prodotti natalizi, addobbi natalizi, nevicata artificiale con cannone sparaneve, albero di Natale di altezza non inferiore a tre metri, addobbato con luci a led, installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca con ingresso a pagamento e pista di pattinaggio, anch’essa con ingresso a pagamento.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico.