TIVOLI – I judoka tiburtini fanno il pieno di medaglie al Campionato Nazionale Csen

Nove medaglie d’oro, 8 d’argento e altrettante di bronzo. Senza contare altri 9 piazzamenti.

Pioggia di medaglie e nuovi Dan per la ASD Tatakai di Tivoli, protagonista del 41esimo Campionato Nazionale CSEN di Judo andato in scena a Riccione sabato 7 e domenica 8 novembre, in concomitanza con le celebrazioni per i 50 anni dalla fondazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

La ASD Tatakai ha vissuto una due giorni da incorniciare, culminata con il terzo posto nella classifica generale per società nelle categorie Ragazzi e Fanciulli, primeggiando su oltre 100 club provenienti da tutta Italia.

Tra oltre 1.700 judoka in gara, la spedizione tiburtina ha letteralmente dominato i tatami nazionali, portando a casa titoli prestigiosi e ben tre passaggi di grado a Cintura Nera II° Dan.

Hanno conquistato il podio più alto e la Medaglia d’Oro Lorenzo Meliadò, Campione Nazionale e nuovo II° Dan; Marco Mariani, Campione Nazionale Csen -100 chilogrammi Nere e nuovo II° Dan, Lorenzo Marko Tomassoni, Campione Nazionale Csen e nuovo II° Dan, Alice Levorato – Campionessa Nazionale, oltre ad Adele Maria Oprea, William Serban, Christian Silvagni, Federico Rossi e Filippo Celso.

Medaglie d’Argento per Ludovica Condò, Francesco Mariani, Diego Lalli, Nicolò Axente, Davide Galvano, Christian Ucciardello, Sofia Valenzi e Lorenzo Ciocca.

Medaglie di Bronzo per Gabriele Galletti, Stefano D’Onofrio, Massimo Caponi, Massimo Proizi, Giorgia Rinaldi, Diego Paius, Giordano Galletti e Samuel Prota.

Piazzamenti e Partecipazioni: Francesco Giuliani, 5° Classificato; Kevin Nicolas Serban, 7° Classificato; Akram Fettih, 7° Classificato; Lorenzo Lalli, fermato al 3° incontro; Francesco Cappa, fermato al 2° incontro; Luca Mastropaoli, fermato al 2° incontro; Claudio Tomassoni, fermato al 2° incontro; Christian Ferrari, fermato al 1° incontro; Damiano Sperandio, fermato al 1° incontro.

“Questo straordinario podio nazionale è il giusto premio per una realtà che si conferma una vera e propria eccellenza del judo italiano CSEN – commenta la Asd Tatakai in un comunicato alla redazione – Un trionfo che è il frutto del duro lavoro di tutte le componenti: la dedizione dei tecnici, l’impegno costante dei piccoli e grandi atleti e il prezioso supporto delle loro famiglie.

Il ringraziamento speciale alle strutture dietro a questi grandi successi ci sono il lavoro quotidiano e il supporto logistico di realtà che credono fortemente nel progetto sportivo.

Un ringraziamento speciale e sincero va alle palestre partner che accolgono l’associazione e offrono l’opportunità di crescere e costruire questi incredibili risultati: la DynamicaSportVillage di Villa Adriana e la Wellbeat di Tor Lupara.

Senza la loro collaborazione, tutto questo non sarebbe stato possibile”.