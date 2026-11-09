GUIDONIA – Boxe, vince sempre lei: Aurora Pizzi è Campionessa italiana Under 15

Continua a brillare la stessa di Aurora Pizzi, la 14enne atleta della Nazionale Italiana di pugilato cresciuta nella “Gym Boxe Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori., campionessa italiana in carica e medaglia di bronzo europea.

Ieri, domenica 8 novembre, Aurora ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 48 chili femminili ai Campionati Italiani Under 15 2026, indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana ed organizzati in collaborazione con l’Accademia Pugilistica Foggiana Team Di Corcia Pompilia – CR Puglia / Basilicata presso il Palazzetto dello Sport “Preziuso” di Foggia.

Aurora Pizzi, la 14enne di Setteville di Guidonia è atleta della Nazionale Italiana di pugilato

Da giovedì 4 a domenica 8 ha disputato e vinto tre incontri da tre riprese ciascuno, superando nell’ordine ai quarti di finale la piemontese Mia De Martinis, in semifinale la campana Francesca Tessitore e battendo in finale Sara Abbasciano di Andria al termine di un incontro combattuto ed equilibrato.

Un risultato di grande valore, che conferma le qualità di Aurora Pizzi, che già il 16 novembre del 2025 si era laureata Campionessa Italiana Under 15 a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Aurora Pizzi sul terzo podio al Campionati Europei Under 15 in Turchia

Domenica 25 ottobre la 14enne di Setteville di Guidonia era stata protagonista di un’altra impresa sportivo con la maglia della Nazionale Italiana e aveva conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 48 chili femminili all’European Boxing U15 Championships tenutisi a Trabzon in Turchia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Studentessa al primo anno del Liceo delle Scienze Umane di Guidonia, lo scorso 29 maggio la 14enne atleta di Setteville di Guidonia ha vinto la 75esima edizione del “Gergely Bornemissza Memorial”, uno dei Tornei di Boxe internazionale più importanti per il pugilato giovanile organizzato a Eger, in Ungheria, al quale hanno partecipato atleti locali e provenienti da Polonia, Serbia, Germania, Repubblica Ceca e Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).