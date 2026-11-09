TIVOLI – Oussama Bendenoun è Campione regionale Esordienti di karate

Si sono svolte ieri, domenica 8 novembre, a Velletri, le qualificazioni regionali FIJLKAM per il Campionato Italiano Esordienti di Karate, un appuntamento che ha visto protagonista la KarateKai Piazzola, con sede presso la ASD De Filippis di Tivoli Terme, presente alla competizione con due atleti impegnati nel kumite maschile, categoria -38 kg: Bendenoun Oussama e Andrea Santagati.

Una giornata ricca di emozioni, soddisfazioni e risultati importanti per il sodalizio tiburtino.

Andrea Santagati inizia la sua gara affrontando un ottimo atleta delle Fiamme Oro. Dopo essere stato in vantaggio per 3-2, una piccola disattenzione gli costa la rimonta dell’avversario, che si aggiudica l’incontro per 5-3.

Resta un pò di rammarico per una vittoria che sembrava alla sua portata, ma Andrea dimostra carattere e determinazione. Grazie al ripescaggio, torna sul tatami e conquista il primo incontro con verdetto arbitrale (Hantei).

Nella finale per il terzo posto ritrova un altro atleta delle Fiamme Oro, riuscendo questa volta a imporsi con un convincente 5-3 e conquistando una meritatissima medaglia di bronzo.

Percorso straordinario per il suo compagno di squadra Oussama Bendenoun, che parte inizialmente un pò contratto e in sordina, ma cresce incontro dopo incontro.

Vince il primo combattimento per 1-0, per poi imporsi nettamente nel secondo incontro con il punteggio di 7-1 contro un atleta delle Fiamme Oro.

Il risultato gli spalanca le porte della finale, dove affronta un altro rappresentante delle Fiamme Oro.

Oussama non lascia spazio all’avversario e conquista la vittoria con un perentorio 6-1, laureandosi campione regionale nella categoria -38 kg!

“Due medaglie prestigiose che rappresentano una grande soddisfazione per tutta la KarateKai Piazzola di Tivoli Terme – commenta dalla società di Tivoli Terme – Questi risultati premiano non soltanto l’impegno, i sacrifici e la determinazione dei due giovani atleti, ma anche il lavoro quotidiano dei loro allenatori, Michela Di Desiderio e Alex Zuccheri.

Due tecnici che, con passione, competenza e dedizione, stanno costruendo giorno dopo giorno le basi per raggiungere traguardi sempre più importanti.

Queste due medaglie sono la conferma che il lavoro svolto sta dando i suoi frutti e che la strada intrapresa è quella giusta.

Un plauso a Oussama e Andrea, che con le loro prestazioni hanno portato in alto i colori della società”.