GUIDONIA – Cambio pneumatici, Mattia Gomme punta sulla sicurezza

Con il cambio di stagione e con temperature sempre più basse, non siamo solo noi ad avere bisogno di supporto, ma anche le nostre macchine. Come ogni anno, è arrivato il momento di sostituire i pneumatici estivi con quelli invernali. Non è solo una scelta estetica, ma soprattutto una decisione consapevole. In pochi sanno che questo passaggio è fondamentale per garantire una guida in sicurezza. Quando le temperature scendono sotto una determinata soglia, infatti, le coperture estive perdono la loro qualità principale, ovvero l’elasticità, compromettendo così l’aderenza sulle strade fredde. E proprio la stagione invernale, conosciuta anche per le forti piogge, porta con sé uno dei maggiori rischi per chi guida: l’aquaplaning. Un fenomeno che le gomme invernali aiutano a contrastare grazie alla presenza di lamelle e a un battistrada progettato per favorire la tenuta di strada anche in condizioni difficili.

Per questo motivo, la sostituzione degli pneumatici deve essere affrontata seriamente, affidandosi a professionisti e scegliendo prodotti che offrano la massima garanzia. Perché, in fondo, stiamo affidando a quelle gomme la nostra vita e quella delle persone a noi care.

L’officina Mattia Gomme si impegna proprio a garantire la massima resa e, consapevole di quanto un cambio possa fare la differenza , da anni lavora per mettere a disposizione della propria clientela un’ampia scelta di prodotti. L’obiettivo è permettere a tutti di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, senza dover scegliere tra la sicurezza del proprio veicolo e la possibilità di concedersi uno sfizio.

All’interno dell’attività è possibile trovare marchi economici, ma anche brand di primo livello come Pirelli e Bridgestone, affiancati da altre importanti aziende del settore. Ma questa officina non vuole rappresentare per il cliente soltanto una garanzia di qualità. Vuole farlo sentire parte di una famiglia, costruendo un rapporto di fiducia.

Mattia Gomme è situato a Guidonia in Viale Roma 132

Proprio per questo, a chi compra le gomme da loro, viene offerto anche il servizio di deposito. Perché la corretta conservazione è fondamentale per mantenerne le prestazioni nel tempo e non è un aspetto sul quale si può risparmiare. Le coperture devono essere custodite in ambienti chiusi e trattate con prodotti adeguati, non solo per evitare spiacevoli sorprese al momento del loro riutilizzo, ma soprattutto per non rischiare di dover spendere inutilmente nell’acquisto di un nuovo treno. Attualmente, inoltre, tutti i modelli sono in offerta.

D’altronde, la storia di Mattia Gomme inizia proprio nel 1992, con Pietro Bonansingo e con l‘apertura del primo autolavaggio a Guidonia Montecelio. Nel tempo, l’attività si evolve e si specializza nel settore degli pneumatici. Per questo, quando acquistate da loro, non state semplicemente comprando un accessorio per la vostra auto: state scegliendo un pezzo di storia, di esperienza e di professionalità. State dando alla vostra macchina una nuova garanzia per continuare a portarvi ovunque, soprattutto a casa.

Nel 2014 l’azienda passa nelle mani di Mattia, il figlio, ed è proprio da qui che nasce Mattia Gomme, una realtà che nel corso degli anni ha continuato a crescere, ampliando le proprie competenze e arricchendo l’offerta dei servizi.

Situata a Guidonia, in Viale Roma 132, oggi l’officina permette di svolgere numerosi interventi: dalla piccola meccanica, come la sostituzione delle pasticche e i tagliandi, al servizio di centro revisioni, fino alla diagnostica aggiornata per ogni tipologia di automobile. Si occupa anche di grande meccanica, con interventi che comprendono la sostituzione dei motori, le distribuzioni e le testate. A queste prestazioni si aggiunge l’assistenza per l’aria condizionata, con ricarica e, quando necessario, riparazione dell’impianto.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze della clientela, l’officina offre anche un servizio di assistenza sul posto: il personale può raggiungere il cliente, ritirare il veicolo e trasportarlo in officina, occupandosi poi della riconsegna direttamente a casa o presso la propria azienda.

L’automobile sta diventando sempre di più un lusso per pochi e proprio per questo, con l’obiettivo di continuare a renderla un mezzo accessibile a tutti, Mattia Gomme mette a disposizione dei propri clienti anche la possibilità di usufruire di PagoDIL. Un servizio che consente di pagare a rate sia l’acquisto delle nuove coperture sia gli interventi di meccanica, piccoli o grandi che siano, con la possibilità di personalizzare il piano di pagamento.

A rendere tutto questo possibile c’è una squadra composta da 12 ragazzi e 3 ragazze, tutti specializzati, preparati e soprattutto pronti ad ascoltare il cliente e a trovare risposte concrete alle sue necessità.

Perché, alla fine, prendersi cura di un’automobile significa prendersi cura anche di chi la guida. E Mattia Gomme, con la propria storia, la propria esperienza e il proprio team, vuole continuare a farlo ogni giorno. É possibile contattare Mattia Gomme tramite le pagine social Facebook (CLICCA PER VEDERE IL PROFILO ) Tik Tok ( CLICCA PER VEDERE IL PROFILO ) Instagram (CLICCA PER VEDERE IL PROFILO ) o attraverso il numero : 346-384-2838