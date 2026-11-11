GUIDONIA – “Un genocidio contro gli italiani”: la mail che ha fatto scattare gli allarmi bomba nelle scuole

Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

Inizia così il testo della mail che stamattina, mercoledì 11 novembre, è stata recapitata a varie scuole d’Italia facendo scattare gli allarmi bomba.

“Siamo venuti per annientarvi – scrive il sedicente Mikhail Andropov – Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani.

Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza.

L’ho posizionata in mondo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio.

Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore del vostro primo ministro.

Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tra gli istituti coinvolti ci sono l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” a Guidonia Centro ed “Eduardo De Filippo” a Villanova di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e per il loro trasferimento in luoghi sicuri e il successivo affidamento alle famiglie.

Alla redazione di Tiburno è stata segnalata anche l’evacuazione del Liceo Scientifico “Majorana” e dell’Istituto “Pisano” a Guidonia, oltre a quella del plesso Igino Giordani di Viale Picchioni a Tivoli.