TIVOLI – “A rischio i treni diretti per e da Roma Termini”: raccolta firme dei pendolari 

“No al cambiamento del nodo Pescara-Roma da Termini a Tiburtina”.

E’ lo slogan della raccolta firme – CLICCA E PARTECIPA – promossa dai pendolari tiburtini per la salvaguardia dei collegamenti ferroviari diretti Tivoli – Roma Termini A/R e per il ripristino della partenza alle ore 18:47 dalla stazione di Roma Termini a Tivoli.

Adele Porcari, Francesca Chimenti e Damiano Leonardi,consiglieri comunali di opposizione della lista civica “Una Nuova Storia”

Il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Ezio Paluzzi

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Carlo Caldironi

Un obiettivo già tentato negli anni da parte dei consiglieri comunali di opposizione della lista civica “Una Nuova Storia” Damiano Leonardi, Francesca Chimenti e Adele Porcari, da Ezio Paluzzi di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e da Carlo Caldironi del Movimento 5 Stelle.

Prima un’interrogazione, quindi due mozioni, infine la proposta di inserimento nel Documento Unico di Programmazione.

Ora i 5 consiglieri di minoranza annunciano una nuova mozione – CLICCA E LEGGI LA MOZIONE – affinché il Consiglio comunale impegni il Sindaco Marco Innocenzi e l’Assessora ai trasporti Simonetta D’Ignazi a farsi promotori, di concerto con la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, delle iniziative necessarie a ottenere il ripristino della partenza del treno RV 4168 dalla stazione di Roma Termini, dando seguito all’indirizzo già espresso all’unanimità dal Consiglio Comunale nel novembre 2025.

La mozione punta inoltre a far attivar formalmente e con urgenza sindaco e assessora presso la Regione Lazio, la Regione Abruzzo, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana affinché sia scongiurato il trasferimento definitivo alla stazione di Roma Tiburtina dei collegamenti ferroviari regionali e regionali veloci attualmente attestati a Roma Termini, salvaguardando in particolare i collegamenti diretti tra Tivoli e Roma Termini.

Inoltre Leonardi, Chimenti, Porcari, Paluzzi e Caldironi invitano il sindaco a riferire al Consiglio Comunale in merito alle iniziative formalmente intraprese e agli esiti delle interlocuzioni con gli enti competenti, anche con riferimento all’attuazione della mozione già approvata all’unanimità nel novembre 2025.

“Da due anni ci battiamo per i treni diretti della tratta Tivoli-Stazione Termini – spiegano i 5 consiglieri comunali di opposizione – Oggi abbiamo presentato un’ulteriore richiesta: il Comune è ora che faccia sentire la propria voce perché sono a rischio di spostamento anche gli altri pochi treni che andata e ritorno, coprono questa tratta.

Come UnaNuovaStoria, AVS e Movimento 5 Stelle le stiamo provando tutte.

La maggioranza che governa Tivoli ha però mostrato solo disinteresse.

Non possiamo permettere che anche i pochi rimasti vedano in Tiburtina la loro Stazione.

Sarebbe un punto di non ritorno per la nostra città.

Perchè una Tivoli che offrirà come unica possibilità quella di impiegare un’ora e mezza per arrivare al centro di Roma è una città spacciata.

Anche i pendolari stavolta si sono mobilitati.

Aiutateci allora a sostenerli e a dare un futuro alla nostra comunità, firmando la loro raccolta firme”.