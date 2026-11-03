TIVOLI – Antonio Capitano è il Responsabile della Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari”

Antonio Capitano è il Responsabile della Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari”.
Lo stabilisce il decreto numero 35 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato venerdì 30 ottobre dal vice sindaco del Comune di Tivoli Giorgio Strafonda.
Funzionario Amministrativo, Titolare di un incarico di Elevata Qualificazione nel Settore Cultura, laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1996 e Master in “Manager della Cultura” presso la Fondazione Istituto Dirigenti Italiani nel 2000, Antonio Capitano sarà il Responsabile della Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari” fino al 7 novembre 2028.