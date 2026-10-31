GUIDONIA – La Onlus per disabili compie 30 anni: gli imprenditori del travertino donano 36 mila euro

Dal 1996 è un punto di riferimento per le famiglie dei portatori di handicap di Guidonia Montecelio.

Un porto sicuro per decine di ragazzi speciali che frequentano il Centro diurno di via Trento a Villalba.

Ragazzi e operatori dell’associazione “Cieli Azzurri”

In occasione del trentesimo anno di attività l’associazione “Cieli Azzurri” guidata da Emanuela Bracchitta si è vista tendere la mano da chi è consapevole del valore della generosità e ha ricevuto in dono una somma pari a 36 mila euro.

E’ l’iniziativa di solidarietà firmata da 28 aziende del settore estrattivo del travertino a favore dell’associazione “Cieli Azzurri”, che oggi, sabato 31 ottobre, è stata suggellata con una giornata indimenticabile al ristorante “Amadeus” di Guidonia.

Come già avvenuto il 6 dicembre dell’anno scorso, intorno alla stessa tavola si sono ritrovati imprenditori delle cave, volontari e i ragazzi speciali in un clima di allegria, condivisione, sorrisi e abbracci (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra, l’illusionista e prestigiatore Eugenio Dellanno; sotto, durante lo spettacolo coi ragazzi dei “Cieli Azzurri”

Il musicista William Pomponi

Ad allietare la giornata, lo spettacolo di animazione dell’illusionista e prestigiatore Eugenio Dellanno e il musicista William Pomponi, titolare della “Willy e Vale Animation”, specialista in intrattenimento musicale, dj set, karaoke e animazione.

Ideatori dell’iniziativa sono Gabriele Minelli, titolare della “M2 Marmi” di Arezzo, Angelo Di Marco, titolare della “IC” e della “CM” di Guidonia e i fratelli Farid e Zairk Obeid, attuali gestori delle Terme Sabine di Cretone, decisi ad istituzionalizzare negli anni futuri la raccolta fondi, coinvolgendo anche altri imprenditori del settore estrattivo, “perché donare fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa”.

I 4 imprenditori, infatti, sono riusciti a raccogliere quasi il doppio della somma devoluta lo scorso anno, quando furono coinvolte soltanto 18 aziende: a ciascun industriale partecipante alla raccolta fondi è stato consegnato un attestato.

I rappresentanti di alcune delle 28 aziende partecipanti

Presente all’iniziativa anche il Dottor Emiliano Santacroce, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl Roma 5, che ha annunciato l’organizzazione di un corso di primo soccorso gratuito per operatori e operatrici dei “Cieli Azzurri”.

L’associazione ha inoltre omaggiato tutti gli imprenditori presenti con una targa.

“Per la generosità, la sensibilità e il prezioso sostegno dimostrato alla nostra Associazione – si legge sulla pergamena – Avete scelto di essere al nostro fianco, trasformando la solidarietà in un gesto concreto di vicinanza e attenzione verso i nostri ragazzi.

Perché le cose più belle si costruiscono insieme a voi avete scelto di costruirle con noi.

Con profonda stima e gratitudine”.

Da sinistra: Zairk Obeid, Angelo Di Marco, Emiliano Santacroce, Emanuela Bracchitta, Farid Obeid e Gabriele Minelli

Dello stesso tenore le parole della presidente dell’associazione “Cieli Azzurri”, Emanuela Bracchitta.

“Ringrazio tutti di vero cuore per il contributo donato – ha detto durante il suo intervento di oggi – La somma concessa nel 2025 ci ha permesso di sopravvivere un altro anno, ma stavolta l’importo è anche più sostanzioso e ci consentirà di andare avanti con più leggerezza nello svolgimento delle attività per i nostri ragazzi”.