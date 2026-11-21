In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – Il Parcheggio interrato in piazza della Libertà si farà: via libera del Comune, dall’Associazione Centro Storico in Movimento riceviamo e pubblichiamo:
“In queste ore circolano titoli a effetto sulla chiusura della Conferenza di Servizi per il parcheggio interrato di Piazza della Libertà.
Come Associazione Centro Storico in Movimento riteniamo doveroso chiarire, documenti alla mano, cosa dice realmente il provvedimento adottato dal Comune il 19 novembre.
𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗘𝗥𝗔 𝗨𝗡 𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗢𝗩𝗨𝗧𝗢 𝗖𝗛𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗖𝗜 𝗦𝗣𝗔𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗔𝗙𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢.
L’esito è 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗘𝗩𝗢𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢. E le condizioni non sono affatto dettagli.
𝗟𝗮 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲:
• L’eliminazione del piano aggiuntivo dell’edificio commerciale, giudicato eccessivamente dominante nel contesto tutelato.
• La ricollocazione di 𝟭𝟭 𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮, indicando esattamente dove.
• Saggi archeologici preventivi fino al banco di tufo e assistenza archeologica continuativa durante i lavori.
𝗔𝗰𝗲𝗮 𝗔𝗧𝗢 𝟮 ha dichiarato non percorribili alcune soluzioni progettuali, imponendo corridoi liberi da alberature sopra le condotte e precise limitazioni sulla gestione delle acque.
𝗠𝗔 𝗖’𝗘̀ 𝗨𝗡’𝗔𝗟𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘.
La chiusura della Conferenza è subordinata alla preventiva definizione del procedimento sulla monumentalità degli alberi, avviato con la Deliberazione comunale n. 28 del 2019.
𝗟𝗮 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗙 𝗲̀ 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗳𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗮, 𝗶𝗹 𝟭𝟮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, a seguito delle diffide e delle segnalazioni della nostra Associazione e di Italia Nostra, nonché della richiesta di sequestro preventivo delle alberature presentata alla Procura di Tivoli.
E ricordiamo che la Conferenza si sarebbe potuta chiudere mesi fa senza attendere il parere scritto della Soprintendenza, facendo ricorso al silenzio assenso, come dichiarato dall’Assessore Alessandri in Consiglio comunale. 𝗨𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮.
𝗧𝗨𝗧𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗛𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘: 𝗟𝗢 𝗦𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢.
Spazio in piena terra per gli alberi, spazio libero sopra le condotte, spazio e tempo per le indagini archeologiche.
𝗠𝗮 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶!
Il progetto è oggi, a nostro avviso, ancora più complicato e potenzialmente più costoso di prima.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗘̀ 𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗔, 𝗠𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗧𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗘̀ 𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗔. 𝗘̀ 𝗣𝗜𝗨̀ 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗜!
Il progetto può ancora essere fermato. Resta anche la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa.
𝗡𝗢𝗜 𝗡𝗢𝗡 𝗖𝗜 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢. 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗡𝗢𝗜. 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗜 𝗙𝗔𝗥𝗔̀!
Non lasciatevi ingannare dai titoli a effetto. La chiusura della Conferenza non significa che tutto sia deciso”.