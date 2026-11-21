In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – Il Parcheggio interrato in piazza della Libertà si farà: via libera del Comune , dall’Associazione Centro Storico in Movimento riceviamo e pubblichiamo:

L’esito è 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗘𝗩𝗢𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢. E le condizioni non sono affatto dettagli.