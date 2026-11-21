I Carabinieri della Stazione di Palestrina hanno rintracciato e arrestato un 35enne già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scaturita all’esito di una mirata attività info-investigativa e di prolungati servizi di controllo del territorio. Le risultanze operative hanno consentito ai militari di localizzare con esattezza il soggetto e procedere al suo rintraccio.

A carico dell’uomo pendeva un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo espiare una pena definitiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nella Capitale nel 2020.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.