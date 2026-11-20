Il parcheggio interrato in piazza della Libertà, a Monterotondo, si farà.

Lo stabilisce la determina numero 1124 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, giovedì 19 novembre, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene dichiarata conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi relativa alla proposta di project financing presentata nel 2016 dalla Società AJ-Mobilità S.r.l. per l’affidamento della concessione inerente all’intervento per la realizzazione di verde attrezzato, piazza pubblica e autorimessa in Piazza della Libertà con apporto di capitali privati.

Tuttavia, per essere realizzato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Delibera di Giunta Comunale nel 2019 sarà condizionato subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti da parte della Società Openfiber S.p.a. – CLICCA E LEGGI IL PARERE DI OPENFIBER -, di Erogasmet Spa – CLICCA E LEGGI IL PARERE DI EROGASMET – della Polizia Locale – CLICCA E LEGGI IL PARERE DELLA POLIZIA LOCALE -, di Acea – CLICCA E LEGGI IL PARERE DI ACEA -, dei vigili del fuoco – CLICCA E LEGGI IL PARERE DEI VIGILI DEL FUOCO – e soprattutto del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica – CLICCA E LEGGI IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che il progetto “Verde attrezzato, piazza pubblica ed autorimessa in Piazza della Libertà” prevede la realizzazione di un parcheggio interrato in cambio della gestione per 30 anni di tutte le soste a pagamento sull’intero territorio comunale.

Da mesi il progetto è oggetto di una contestazione popolare promossa dalla Associazione Centro Storico in Movimento che a giugno ha sostenuto la costituzione del Comitato cittadino apartitico “Salviamo Piazza della Libertà” (CLICCA E VISITA IL SITO DEL COMITATO).

Secondo il Comitato, la gestione del parcheggio interrato sarà affidata ad “AJ Mobilità” di Spoleto, società che già gestisce la sosta a pagamento in vari Comuni, tra cui Valmontone e Velletri (CLICCA E VISITA IL SITO DI AJ MOBILITA).

“Il progetto – spiega il Comitato del “NO” – prevede l’introduzione di circa 800 nuove strisce blu che porteranno il totale verso quota 1.000 — non solo in centro storico, ma su tutto il territorio comunale.

Questo significa che anche i residenti di zone distanti dall’opera, come Monterotondo Scalo, si troveranno i parchimetri sotto casa, pagando il prezzo di un’opera che non li riguarda direttamente ma che ricade su tutti.

La tariffa partirà da 1 €/ora per arrivare, in base al contratto con AJ Mobilità, fino a 2 €/ora.

La stima del costo medio è di circa 600 €/anno a famiglia — una cifra tutt’altro che trascurabile in un momento di forte crisi economica e contrazione del potere d’acquisto, in cui ogni famiglia già fatica a far quadrare i conti.

Non si tratta dunque di un sacrificio chiesto ai soli frequentatori del centro storico: è un prelievo di fatto che colpirà trasversalmente l’intera comunità monterotondese, indipendentemente da dove si vive e da quanto si utilizzi il parcheggio interrato”.

L’Associazione Centro Storico in Movimento e il Comitato Piazza della Libertà proseguono la battaglia contro il progetto.