E’ arrivato in pronto soccorso lamentando forti dolori alla schiena e ai fianchi. Sintomi scambiati per una lombalgia, diagnosi per la quale il paziente sarebbe stato dimesso.

Ma una volta tornato a casa, la sofferenza sarebbe proseguita, per cui i familiari lo hanno accompagnato al Policlinico Tor Vergata dove è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

E’ la drammatica fine di N. C., un uomo di 66 anni sulla quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e disposto l’autopsia.

La notizia è stata diffusa ieri, sabato 21 novembre, dal quotidiano “la Repubblica”.

Secondo quanto denunciato dai parenti, verso le ore 6 di martedì mattina 17 novembre il 66enne è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo lamentando fortissime fitte alla schiena e dolori lombari molto intensi.

Problemi articolari già noti per i quali N. C. già assumeva una terapia evidentemente insufficienti.

Fatto sta che il 66enne sarebbe stato sottoposto a visita specialistica e ad accertamenti radiografici e cardiologici, quindi gli sarebbe stata somministrata una terapia antidolorifica.

Soltanto verso le ore 14,30 le fitte sarebbero terminate, per cui il paziente è stato dimesso con la stessa diagnosi iniziale di lombosciatalgia.

Ma una volta tornato nella sua abitazione alla periferia Est di Roma, nella tarda serata di martedì 17 novembre la situazione sarebbe precipitata con nuove fitte lancinanti.

A quel punto, i familiari hanno deciso di accompagnarlo al Policlinico Tor Vergata.

Stando sempre alla versione de “la Repubblica”, dopo vari accertamenti, i medici avrebbero scoperto che si trattava di un aneurisma addominale, ovvero della lesione della aorta, la principale arteria del corpo.

I medici hanno immediatamente sottoposto il 66enne ad un disperato intervento chirurgico d’urgenza risultato vano: le sue condizioni erano ormai troppo gravi e mercoledì 18 novembre N. C. è deceduto.

La Procura di Roma ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche dal policlinico Tor Vergata e dall’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.

L’obiettivo è verificare se durante la visita presso il nosocomio eretino N. C. sia stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, oppure se sussistano eventuali responsabilità mediche per la mancata diagnosi dell’aneurisma addominale.

A stabilire con precisione le cause del decesso sarà l’autopsia.