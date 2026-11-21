“Anche stasera pascolano indisturbate”.

E’ il commento a corredo di due immagini decisamente singolari che ritraggono bovini al pascolo tra le ville.

Accade a Colle Largo, nella zona residenziale di Guidonia Centro, e a segnalarlo sul Gruppo Facebook “Sei di Guidonia se…..” è Rita Salomone, ex consigliera comunale nella Città dell’Aria.

Luigi D’Antonio, allevatore 47enne, nuovo proprietario di Colle Largo

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratta di bovini usciti dall’ex cava di Colle Largo, l’immensa area verde già del Comune di Guidonia Montecelio, dal primo dicembre 2025 divenuta proprietà di Luigi D’Antonio, 47enne di Montecelio, proprietario e allevatore di 60 vacche adulte e di una trentina di vitelli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le mucche di Luigi D’Antonio al pascolo a Colle Largo

Esattamente un anno fa giudice del Tribunale civile di Tivoli Eugenio Gagliano ha infatti accolto la domanda presentata nel 2021 dal suo legale, l’avvocato Massimo Mauro di Roma, dichiarando la proprietà esclusiva acquistata a titolo originario per maturata usucapione ordinaria dei 73 ettari di Colle Largo.

Nella sentenza emessa domenica 30 novembre 2025, e depositata il giorno successivo, il giudice ha riconosciuto che Luigi D’Antonio ha posseduto e utilizzato per l’attività zootecnica da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, l’intera cava di Colle Largo.