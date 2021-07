Questa mattina, in Comune, è stata celebrata l’unione civile fra Ugo e Paolo che hanno deciso di coronare la loro relazione nella Città di Guidonia Montecelio. Non è la prima volta che viene celebrata un’unione civile ed ormai sta diventando una realtà consolidata nel territorio in questione. Ancora una volta, l’Amministrazione locale mostra la sua vicinanza alla comunità Lgbt ed alle sue battaglie a difesa dei propri diritti.

Celebrata la prima unione civile a Castel Madama