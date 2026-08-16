CALCIO – Guidonia-Grosseto: il Grifone presenta ricorso per il caso Mastrantonio

di Daniele Di Cerbo

La notizia era emersa questa mattina dalle indiscrezioni riportate dal sito “TuttoC.com” e ora trova conferma ufficiale: il Grosseto ha deciso di presentare reclamo contro l’esito della gara di Coppa Italia di Serie C persa venerdì 14 agosto contro il Guidonia Montecelio.

Al centro della vicenda c’è la posizione di Valerio Mastrantonio, centrocampista del Guidonia e autore del gol che ha fissato il risultato sul definitivo 3-2 per la formazione di mister Lopez.

Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoC, Mastrantonio sarebbe stato squalificato al termine della finale di Coppa Italia Serie D 2024/25 tra Guidonia e Ravenna. La squalifica, sempre secondo la ricostruzione del portale, non sarebbe stata scontata nella successiva Coppa Italia di Serie C. Il giocatore, infatti, era già sceso in campo nella competizione nella stagione 2025/26, in occasione della gara persa dal Guidonia sul campo del Benevento.

Una situazione che aveva fatto sorgere il dubbio sulla regolarità del suo impiego contro il Grosseto e che, nella giornata di oggi, ha portato il club toscano a formalizzare la propria iniziativa.

L’US Grosseto 1912, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver affidato allo studio legale guidato dall’Avv. Mattia Grassani l’incarico di presentare reclamo avverso l’esito della gara di Coppa Italia Serie C disputata contro il Guidonia Montecelio. Nel comunicato, il club parla espressamente di una presunta «posizione irregolare di un calciatore della formazione avversaria».

La vicenda, dunque, passa ora nelle mani della giustizia sportiva, che dovrà stabilire se l’impiego di Mastrantonio fosse effettivamente irregolare e, soprattutto, quali eventuali conseguenze potrebbero derivarne per il Guidonia.

Ma il club rossoblu’ non è rimasto a guardare e ha già fatto conoscere la propria posizione attraverso il Direttore Generale e avvocato Anthony Hernest Aliano, che ha espresso «stupore» per le notizie circolate.

La tesi del Guidonia è diametralmente opposta a quella sostenuta dal Grosseto. Il club ritiene infatti che Mastrantonio fosse pienamente legittimato a scendere in campo, richiamando il principio di distinzione delle competizioni previsto dall’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

Secondo l’interpretazione del Guidonia, una squalifica maturata nella Coppa Italia Serie D non produrrebbe automaticamente effetti nella Coppa Italia Serie C, trattandosi di competizioni differenti. A sostegno della propria posizione, il club ricorda inoltre che Mastrantonio aveva già disputato una gara di Coppa Italia Serie C nella stagione 2025/26, «senza censura alcuna».

Il caso è quindi tutt’altro che chiuso. Da una parte il Grosseto, che ha scelto di affidarsi all’avvocato Grassani per contestare la posizione del calciatore; dall’altra il Guidonia, convinto della regolarità del proprio operato e pronto a difendere la validità del risultato conquistato sul campo.

La parola passa ora agli organi della giustizia sportiva.