CASTELNUOVO DI PORTO – Sos alla moglie: “Mi sono perso”. Chi ha visto Mikhailo?

Si chiama Mikhailo Matvieiev, è un 44enne di nazionalità Ucraina, che vive e lavora in Italia.

Di lui si sono perse le tracce all’alba di ieri, martedì 6 ottobre, quando nel cuore della notte avrebbe telefonato alla moglie per comunicare che si era perso.

Per questo oggi, mercoledì 7 ottobre, i familiari preoccupati hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

La moglie racconta che alle 3 di ieri notte Mikhailo l’ha contattata per comunicare la sua posizione, si era perso.

La signora è andata sul posto e non lo ha trovato.

Alto unmetro e 69 per 80 chilogrammi, Mikhailo è calvo, occhi marroni e pelle chiara.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.