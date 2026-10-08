GUIDONIA – Città più bella, il sindaco inaugura la pista da 5 milioni di euro

Si terrà sabato 10 ottobre 2026, alle ore 9:30, la cerimonia di inaugurazione della pista ciclopedonale, realizzata grazie a una linea di finanziamento di 5 milioni di euro del PNRR, che collega Villanova e La Botte.
Alle ore 8:30 è previsto il raduno di quanti vorranno partecipare, a piedi o in bicicletta, a una “camminata” lungo il tracciato.
La pista si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 5 km e una larghezza di 5 metri, con una doppia corsia ciclabile e una corsia pedonale.
La pavimentazione, nella colorazione “terre naturali”, è stata realizzata in linea con i requisiti indicati dalla Soprintendenza.
Il tracciato parte da Villanova, prosegue lungo via di Campolimpido e parallelamente alla strada provinciale Maremmana Inferiore, attraversa la tenuta di Colle Rosa per raggiungere, infine, La Botte, in prossimità del nuovo complesso socio-sanitario e Ospedale di Comunità recentemente realizzato.
Lungo il percorso è stata realizzata una zona dedicata al riscaldamento, all’ingresso del percorso, e un’area dedicata ai più piccoli nei pressi degli alloggi ATER.
Vale la pena ricordare che i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale erano stati avviati il 30 giugno 2025 e il termine dei lavori era stato previsto entro dicembre 2025, mentre il collaudo definitivo dell’opera era stato programmato entro giugno 2026 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
L’opera, finanziata interamente con fondi PNRR per 5 milioni di euro, è suddivisa in due lotti: il primo riguarda un circuito podistico di circa 960 metri nella zona del Bivio di Guidonia; il secondo interessa il collegamento tra le frazioni di Villanova e La Botte.