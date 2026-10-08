GUIDONIA – Simona Tanzi è la nuova Segretaria comunale

Da oggi, giovedì 8 ottobre, la dottoressa Simona Tanzi è la nuova Segretaria comunale di Guidonia Montecelio.

Subentra all’avvocata Gloria Di Rini da lunedì 5 ottobre nuova Segretaria Comunale presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Albano Laziale e Patrica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Maturità Scientifica e Laurea in Giurisprudenza, Simona Tanzi ha ricoperto incarichi di vertice in numerosi Enti del Lazio, l’ultimo nel Comune di Ceccano e nel Comune di Patrica.

Il sindaco Mauro Lombardo e l’ex Segretaria comunale Gloria Di Rini

“L’ho scelta per la sua grande professionalità e la sua qualificata esperienza – ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo in un comunicato stampa – E’ chiamata a proseguire l’ottimo lavoro svolto sin qui dalla dott.ssa Gloria Di Rini che si è, da pochi giorni, trasferita al Comune di Albano Laziale.



Anche a nome dell’Amministrazione rivolgo il benvenuto alla dott.ssa Tanzi e il mio più sentito ringraziamento alla dott.ssa Di Rini per il qualificato servizio reso al nostro Ente.



Auguro buon lavoro a entrambe”.