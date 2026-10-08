GUIDONIA – Simona Tanzi è la nuova Segretaria comunale

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il sindaco Mauro Lombardo: "L’ho scelta per professionalità ed esperienza"

Da oggi, giovedì 8 ottobre, la dottoressa Simona Tanzi è la nuova Segretaria comunale di Guidonia Montecelio.

Subentra all’avvocata Gloria Di Rini da lunedì 5 ottobre nuova Segretaria Comunale presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Albano Laziale e Patrica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Maturità Scientifica e Laurea in Giurisprudenza, Simona Tanzi ha ricoperto incarichi di vertice in numerosi Enti del Lazio, l’ultimo  nel Comune di Ceccano e nel Comune di Patrica.

 

Il sindaco Mauro Lombardo e l’ex Segretaria comunale Gloria Di Rini

 

“L’ho scelta per la sua grande professionalità e la sua qualificata esperienza – ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo in un comunicato stampa –  E’ chiamata a proseguire l’ottimo lavoro svolto sin qui dalla dott.ssa Gloria Di Rini che si è, da pochi giorni, trasferita al Comune di Albano Laziale.

Anche a nome dell’Amministrazione rivolgo il benvenuto alla dott.ssa Tanzi e il mio più sentito ringraziamento alla dott.ssa Di Rini per il qualificato servizio reso al nostro Ente.

Auguro buon lavoro a entrambe”.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Pezzi di carrozzeria dei tir abbandonati nel Parco dell’Inviolata

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 