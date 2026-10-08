MONTEROTONDO – Via libera al noleggio di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita

Monterotondo città più green.

L’amministrazione comunale ha affidato il servizio di mobilità in sharing free-floating (a flusso libero), con biciclette a pedalata assistita e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio eretino per 12 mesi.

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone

Lo stabilisce la delibera di giunta numero 318 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata martedì 6 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Luigi Cavalli, vice sindaco e assessore all’Urbanistica di Monterotondo

Il provvedimento è una presa d’atto dell’esito della manifestazione di interesse ideata dall’Assessore Luigi Cavalli e pubblicata il 13 scorso, confermando che è pervenuta l’unica proposta da parte della Società Lime Technology SRL di Milano amministrata dall’imprenditore Alessio Raccagna.

L’Avviso pubblico stimava una flotta di 100 monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e 100 biciclette a pedalata assistita, senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente.

Il servizio prevede l’utilizzo di mezzi in modalità free-floating (flusso libero), i quali potranno essere prelevati e rilasciati dagli utenti in due diverse tipologie di punti di sosta.

Gli Hub operativi saranno aree di parcheggio e posizionamento dedicate, opportunamente segnalate mediante palina verticale, sulle quali la società corrisponderà il canone di occupazione del suolo pubblico a seguito del rilascio del titolo autorizzativo da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

I Parcheggi virtuali sono ulteriori punti geolocalizzati nei quali è consentito agli utenti iniziare e terminare la corsa mediante l’utilizzo dell’applicazione e l’invio obbligatorio di una foto di chiusura del noleggio.

Tali punti, tuttavia, potranno essere periodicamente rivisti e ottimizzati nel tempo anche sulla base dell’andamento del servizio, dei dati di utilizzo e di percorrenza dei mezzi.

Quest’ultima soluzione tecnologica e infrastrutturale è finalizzata a prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei veicoli, garantendo il rispetto del decoro urbano, la fluidità della circolazione e la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile.

La mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi approvati dalla giunta



Con la delibera numero 318 l’amministrazione ha approvato la mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi soggetti ad acquisizione di titolo concessorio e pagamento del Canone Unico Patrimoniale alla “tariffa base”: ciascun Hub operativo occuperà una superficie convenzionalmente stabilita in 2 metri quadrati, pertanto un totale di 28 metri quadrati di CUP.

La giunta Varone ha motivato la determinazione forfettaria di Canone Unico Patrimoniale per “le peculiarità del servizio in modalità free-floating, caratterizzato da un’elevata rotazione d’uso e da una fruizione dinamica dello spazio pubblico, che comporta uno stazionamento solo transitorio e frazionato dei veicoli, escludendo di fatto la presenza simultanea dell’intera flotta nel medesimo punto”, si legge nella delibera.



La delibera 318 stabilisce inoltre che i parcheggi virtuali nei quali è consentito agli utenti iniziare e terminare la corsa mediante l’utilizzo dell’applicazione e l’invio obbligatorio di una foto di chiusura del noleggio potranno essere periodicamente rivisti e ottimizzati nel tempo anche sulla base dell’andamento del servizio, dei dati di utilizzo e di percorrenza dei mezzi.



Il servizio sarà gestito e finanziato integralmente dalla Lime Technology SRL a proprio rischio e rimangono a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi a manutenzione, riequilibrio, ricollocazione tempestiva dei mezzi, assistenza agli utenti e copertura assicurativa.