Si svilupperà su una superficie coperta di 2979 metri quadrati suddivisa in 2499 metri quadrati destinati a vendita e 480 metri quadrati destinati a magazzino.

L’area in cui è prevista la realizzazione dei tre nuovi superstore

Sono le dimensioni del nuovo superstore che sta per essere realizzato al chilometro 20 della via Tiburtina da parte del “Gruppo Stradaioli Real Estate Srl” di Aprilia, la società che quasi vent’anni fa ha costruito il centro commerciale “Tiburtino Shopping Center” di Guidonia e l’adiacente Caserma della Guardia di Finanza come opera di urbanizzazione secondaria.

Lo stabilisce la determina numero 122 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, giovedì 8 ottobre, dal dirigente all’Ambiente e Sviluppo Economico Flavio Fabbietti.

Una vista tridimensionale del progetto della “Stradaioli Real Estate”

Con l’atto viene rilasciato alla ditta “Stradaioli” il permesso di costruire ed avvio dell’attività per la realizzazione dell’Edificio numero 02 con destinazione d’uso commerciale/direzionale e delle relative sistemazioni esterne completi delle reti fognarie, dei servizi a rete e dei sotto servizi.

Quello in via di realizzazione è definito “Edificio 02” per distinguerlo dagli altri due previsti nella variante al Piano di lottizzazione Martellona tra Via dei Pioppi, Via Tiburtina, Via degli Aceri e via degli Abeti.

Lo scorso 3 agosto con la determina numero 90 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo aveva preso atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e della prescrizione dei Vigili del Fuoco che hanno indicato la necessità di adeguare gli elaborati ai fini dell’approvazione del progetto antincendio relativo al capannone definito “Edificio 03” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che il via libera alle tre nuove strutture commerciali in via Tiburtina risale al 25 marzo 2025 con la determina numero 20 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata sempre dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si tratta di tre edifici di forma pseudo-rettangolare, costituiti da un solo piano fuori terra, tutti riconducibili a Media struttura di vendita con un rivestimento in pannelli di colori neutri per un miglior accostamento cromatico con il contesto e con il vicino Tiburtino Shopping Center e la caserma delle Fiamme Gialle.

Il primo nuovo edificio sarà grande 3.550 metri quadrati

Il primo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 3550 metri quadrati suddivisa in 2497 metri quadrati destinati a vendita e altri 1053 metri quadrati destinati a magazzino.

Il secondo superstore autorizzato oggi avrà una superficie coperta di 2979 metri quadri

Il secondo superstore – autorizzato oggi – si svilupperà su una superficie coperta di 2979 metri quadri suddivisa in 2499 metri quadrati destinati a vendita e 480 metri quadrati destinati a magazzino.

Secondo quanto prescritto dal Comando Vigili del Fuoco di Roma e dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio, nel capannone dovrà essere realizzato un contro-soffitto nell’edificio all’altezza di 5 metri (sotto-trave) che identifichi il volume tecnico scomputato dal calcolo della cubatura massima ammissibile.

Inoltre prima dell’inizio lavori dovrà essere acquisito il Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria.

Il terzo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 1118 metri

Infine il terzo nuovo edificio commerciale in via Tiburtina, quello approvato il 3 agosto scorso, misurerà una superficie coperta di 1118 metri suddivisa in 923 metri quadrati destinati a vendita e 195 metri quadrati destinati a magazzino.