Si terrà domani, domenica 11 ottobre, presso la parrocchia di Santa Maria Goretti a Villalba di Guidonia la “Messa Internazionale”, l’iniziativa, organizzata dall’Ufficio di Pastorale Migrantes delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina.
Come ogni anno esponenti di comunità africane e dell’Est Europa insieme a italiani risponderanno all’appello di don Denis Kibangu Malonda, direttore dell’Ufficio Migrantes, il sacerdote originario della Repubblica Democratica del Congo, dal 2001 parroco di Santa Maria Goretti a Villalba di Guidonia e impegnato sul tema dell’integrazione tra culture.
Alle ore 11,30 è prevista la Santa Messa.
Alle 13 il Pranzo interculturale, tradizionale momento conviviale multietnico con degustazione di piatti da tutto il mondo.
Al termine del pranzo, incontro per chi desidera far parte del coro polifonico.