GUIDONIA - Messa internazionale e pranzo interculturale in parrocchia

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Appuntamento domani a Villalba

Si terrà domani, domenica 11 ottobre, presso la parrocchia di Santa Maria Goretti a Villalba di Guidonia la “Messa Internazionale”, l’iniziativa, organizzata dall’Ufficio di Pastorale Migrantes delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

 

 

Come ogni anno esponenti di comunità africane e dell’Est Europa insieme a italiani risponderanno all’appello di don Denis Kibangu Malonda, direttore dell’Ufficio Migrantes, il sacerdote originario della Repubblica Democratica del Congo, dal 2001 parroco di Santa Maria Goretti a Villalba di Guidonia e impegnato sul tema dell’integrazione tra culture.

 

 

Alle ore 11,30 è prevista la Santa Messa.

Alle 13 il Pranzo interculturale, tradizionale momento conviviale multietnico con degustazione di piatti da tutto il mondo.

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Al termine del pranzo, incontro per chi desidera far parte del coro polifonico.

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