​TIVOLI/GUIDONIA — Pace, Inclusione e Integrazione tra i Popoli: si marcia da Bagni a Villalba

L’obiettivo è lanciare un messaggio di distensione tra i popoli di tutto il mondo e di solidarietà tra le tante diverse comunità che vivono il territorio.

Sono i presupposti della quarta “Marcia della Pace e dell’Inclusione”, un’iniziativa di solidarietà che si terrà sabato 7 novembre, con partenza alle ore 15 da piazza Bartolomeo della Queva a Tivoli Terme e arrivo in piazza della Repubblica a Villalba di Guidonia.

La marcia è promossa da un Comitato Promotore composto da numerose realtà associative e aggregative del territorio tiburtino: il “Coordinamento per la Pace di Tivoli e Guidonia”, l’Associazione “Tivoli Territorio di Pace”, il Centro culturale “Al Abrar”, il Partito di Rifondazione Comunista di Tivoli, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani ANPI Tivoli, ANPI Guidonia Montecelio (A.L.I.), l’associazione “La Sesta Stella” di Guidonia, Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, la Freedom Flotilla, Quarantotto Piazze, Fermiamo la Guerra, unitamente a comunità di immigrati, parrocchie, gruppi religiosi, sindacati e singoli cittadini.

L’evento unisce le sigle storiche del pacifismo sociale e politico per ribadire il no alla guerra e all’indifferenza.

In un comunicato stampa gli organizzatori spiegano che in una congiuntura internazionale segnata dall’escalation della violenza globale — dal massacro del popolo palestinese al conflitto in Ucraina, fino alle ingiustizie sociali ed economiche che soffocano diversi Paesi nel mondo — l’iniziativa intende riaffermare con forza la necessità immediata della diplomazia, dello stop al riarmo e del rispetto dei diritti umani per ogni essere umano.

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«Di fronte al dilagare dell’odio, del riarmo e della chiusura sociale, non possiamo né vogliamo rimanere in silenzio – spiegano gli organizzatori – La pace non si costruisce con l’escalation militare o l’invio di armi, ma imponendo il negoziato, fermando i genocidi e convertendo le spese belliche in investimenti per la sanità pubblica, la scuola, l’ambiente e la giustizia sociale».

La Marcia sottolinea inoltre l’importanza dell’azione sul territorio locale, dove l’integrazione e l’accoglienza rappresentano una risorsa fondamentale.

Tra le proposte centrali del Documento d’Intenti figurano la creazione di spazi di mediazione culturale, l’avvio di tavoli di rete territoriali e iniziative educative per il contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica.