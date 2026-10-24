TIVOLI – Il sindaco ringrazia i sostenitori della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029

Si è tenuto ieri pomeriggio, venerdì 23 ottobre, in piazza Plebiscito a Tivoli l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per ringraziare i cittadini, i professionisti, gli operatori del settore e le associazioni del territorio, che hanno partecipato agli incontri pubblici organizzati per stilare il dossier per la candidatura a capitale italiana della cultura 2029.

Presenti anche le 49 istituzioni che supportano Tivoli: numerose amministrazioni municipali, l’Associazione nazionale dei comuni italiani del Lazio, il VI° municipio di Roma, due parchi della Regione Lazio, la comunità montana dell’Aniene ed il gruppo di azione locale terre sabine e tiburtine, che hanno approvato apposite delibere di giunta e lettere di sostegno. «Una comunità migliora quando le persone che la abitano diventano protagoniste della vita pubblica», ha dichiarato il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi durante la presentazione. «Con questo dossier concretizziamo un progetto atteso da anni – ha spiegato il sindaco Innocenzi – Abbiamo formato una rete territoriale solida con i Comuni della Valle dell’Aniene, della Sabina e dell’Area Metropolitana di Roma, mentre i cittadini e le realtà associative hanno costruito – insieme all’Amministrazione – i contenuti, partecipando ai gruppi d’incontro organizzati dal Comune di Tivoli.

La società Liv.in.g ha affiancato gli uffici comunali nell’elaborazione tecnica della proposta. La scelta del gioco come tema portante della candidatura rappresenta il filo conduttore ideale perché unisce le nostre radici millenarie alla natura più profonda dell’essere umano. Da un lato questa dimensione appartiene da sempre alla storia tiburtina, come testimoniano le invenzioni idrauliche di Villa d’Este o il dialogo con lo spazio e il tempo di Villa Adriana, dall’altro costituisce il primo strumento che ogni bambino utilizza fin dalla nascita per scoprire l’ambiente circostante prima ancora di parlare. Saldare la meraviglia del nostro patrimonio alla capacità innata di esplorare il mondo da parte dell’essere umano dimostra che il tema ludico è la chiave perfetta per disegnare il futuro della città e delle prossime generazioni».

L’impianto del dossier poggia su basi scientifiche raccolte in uno studio del 2025 intitolato The Ludic Paradox (Il paradosso ludico), scritto dal professore Alessandro Crociata – direttore della candidatura, che a margine dell’evento in piazza ha sottolineato che “il dossier che regge la candidatura di Tivoli a capitale italiana 2029 e tutto il lavoro svolto al suo interno rappresentano un’esperienza pionieristica e inedita che ci permette per la prima volta di sperimentare un nuovo paradigma di sviluppo urbano a base culturale”.

Il programma tiburtino articola la propria azione in quattro dimensioni: l’oggetto progettato con le sue regole, la disposizione naturale delle persone a mettersi in moto, lo svolgimento concreto della partita e il confronto successivo in cui i partecipanti discutono insieme il significato di quanto è accaduto. Separare il momento libero dell’azione dalla riflessione finale permette di creare un ciclo continuo su tre scale temporali: una breve legata alla singola giornata, una intermedia di alcune settimane per formare gruppi stabili e una lunga, misurabile in anni, capace di rinnovare le abitudini collettive. Il patto con i residenti poggia così su tre principi: ciascuno ha il diritto di conoscere le regole, di esprimersi a modo proprio inventando nuovi percorsi e di rispettare le norme comuni.

«Il dossier, per noi di Living, è stata l’occasione per incontrare e coinvolgere gli abitanti di Tivoli usando il gioco come linguaggio comune. Molte proposte sono arrivate dal basso e sono diventate parte del dossier e questo, qualunque sia l’esito, è già un bellissimo risultato», spiega il professore Giulio Stumpo della società Liv.in.g.

Il calendario verso l’assegnazione del titolo prevede ora tre tappe. Entro il 16 dicembre 2026 la giuria ministeriale selezionerà le dieci città finaliste. Entro il 10 marzo 2027 si svolgeranno le audizioni pubbliche dei progetti ammessi. La proclamazione della vincitrice avverrà infine entro il 25 marzo 2027.