MONTEROTONDO – “Con monopattini e bici elettriche la città è più vivibile”

“Con monopattini e bici elettriche la città è più vivibile”.

Sopra, la foto postata dagli amministratori sul Gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se”

E’ in sintesi il messaggio ai cittadini di Monterotondo da parte del sindaco Riccardo Varone e del vicesindaco e assessore all’Ambiente Luigi Cavalli relativamente al servizio di mobilità in sharing free-floating a flusso libero che la Società Lime Technology SRL di Milano attiverà nei prossimi giorni per un periodo di prova di 12 mesi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone

«Con lo sharing Monterotondo – dichiara in un comunicato stampa il sindaco Riccardo Varone – fa un altro passo concreto verso una città più vivibile.

Vogliamo che per gli spostamenti brevi, per raggiungere la stazione, dai quartieri alle scuole e ai luoghi di lavoro, lasciare l’auto a casa diventi la scelta più comoda.

Ci uniamo a centinaia di città nel mondo che hanno fatto questa scelta, e lo facciamo senza alcun costo per i cittadini».

Luigi Cavalli, vice sindaco e assessore all’Urbanistica di Monterotondo

Soddisfatto anche il vicesindaco Luigi Cavalli, ideatore del progetto.

«Abbiamo voluto un servizio ordinato: hub fisici e parcheggi virtuali individuati dagli uffici, foto obbligatoria a fine corsa e tutela del centro storico – aggiunge Cavalli – È una sperimentazione di 12 mesi che monitoreremo con attenzione, insieme a Lime, per adattare le aree di sosta alle esigenze reali.

Chiediamo a tutti di usare i mezzi con responsabilità: il decoro e la sicurezza sono un bene comune».

«Siamo orgogliosi di affiancare l’Amministrazione di Monterotondo nel suo percorso per rendere la città più sostenibile ed accessibile, rendendo gli spostamenti quotidiani ancora più facili ed economici – conclude Enrico Stefáno, responsabile Relazioni Istituzionali Lime per l’Italia – come Lime siamo costantemente impegnati per rendere il servizio un punto di riferimento per i tanti cittadini che vivono nelle zone esterne delle grandi città o nei comuni di cintura e desiderano un alleato in più per raggiungere i principali nodi del Trasporto Pubblico».