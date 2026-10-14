Un locale comunale per l’associazione “Libere di”, il presidio civico di Guidonia costituito a maggio 2025, presieduto dall’avvocata Annalisa Bernardini e formato da donne del territorio, impegnate nella promozione della parità di genere e nella diffusione di una cultura della non violenza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il locale di piazza 2 Giugno a Guidonia

Lo stabilisce la delibera numero 128 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, martedì 13 ottobre, dalla giunta comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Con l’atto viene accolta la proposta dell’assessora alle Politiche sociali Cristina Rossi e concesso in uso condiviso e a titolo gratuito il locale al piano terra in piazza 2 Giugno, con ingresso da Via Tiberio Cavallo, destinato ad un utilizzo condiviso per finalità di interesse sociale e già utilizzato dalla “Comunità in Dialogo”, comunità pedagogica-riabilitativa, attiva dal 1991, con sede a Trivigliano in provincia di Frosinone che accoglie persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o gravi disagi psico-sociali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La consegna del locale di piazza 2 Giugno alla “Comunità in Dialogo”

Il centro di ascolto della “Comunità in Dialogo” è aperto, anche senza appuntamento, il martedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00.

L’APS “Libere di…” potrà utilizzare il locale comunale tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ferma restando la natura condivisa dell’utilizzo e la compatibilità con le ulteriori attività già autorizzate o che saranno autorizzate dall’Amministrazione.