“In molti Comuni e su diversi tipi di parcometri è possibile annullare o regolarizzare la cosiddetta “pre-multa” entro un breve lasso di tempo, spesso entro 2 ore dalla contestazione.

Nel Comune di Tivoli questo non è possibile”.

Maurizio Mariani Barra, 64enne originario di Tivoli, ha contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per raccontare la sua disavventura con la sosta a pagamento e per portare alla ribalta una situazione considerata singolare e irragionevole.

La multa da 58 euro e 10 centesimi pagata da Maurizio Mariani Barra al Comune di Tivoli

Ieri, martedì 20 ottobre, l’uomo ha pagato una multa di importo pari a 58 euro e 10 centesimi per essere ritornato all’auto parcheggiata sulle strisce blu con più di 26 minuti di ritardo rispetto alla scadenza del ticket regolarmente pagato.

Il fatto risale alla mattinata di martedì 11 agosto 2026, quando il 64enne è partito dalla sua abitazione al Bivio di Guidonia al volante di una Smart For Four ed ha raggiunto il centro di Tivoli insieme ad un amico arrivato alla guida di un Suv Opel.

Gli stalli di sosta blu antistanti il Convitto nazionale di piazza Garibaldi a Tivoli

I due uomini parcheggiano le rispettive vetture in piazza Garibaldi negli stalli antistanti il Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, pagano regolarmente il ticket di 90 minuti e si recano a sbrigare una commissione.

Dal verbale della Polizia Locale risulta che il ticket per la sosta della Smart è scaduto alle 11,15, ovvero 26 minuti prima rispetto alle 11,41, quando un agente ha sanzionato la city car per la violazione dell’articolo 7/1-15 del Codice della Strada, avendo lasciato il veicolo sulle strisce blu per oltre il 10% ed entro il 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa.

A Tivoli la sanzione è maggiorata di 18 euro, pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo

tariffato giornaliero: tuttavia è ammesso il pagamento ridotto del 30%, ovvero 32,70 per la sanzione pecuniaria più 12,02 per spese, per un totale complessivo pari a 44 euro e 72 centesimi.

Uno “sconto” possibile se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione del

verbale.

Se invece il pagamento non viene effettuato entro i 5 giorni è ammesso la sanzione aumenta a 39 euro più 12,02 per spese per un totale di 51,02.

Maurizio Mariani Barra, invece, pensa di poter risolvere pagando l’integrazione, come accade in molte città d’Italia.

“Raggiungo il multipiano di piazza Matteotti – racconta il 64enne – parlo con l’operatrice per pagare l’integrazione e lei mi risponde che il Comune di Tivoli non lo consente. E me lo conferma anche la Polizia Locale.

Insomma avrei dovuto pagare 44 euro, il resto dell’importo è mia responsabilità in quanto tra mille impegni ho dimenticato di pagare entro i 5 giorni e a quel punto ho atteso la notifica della multa”.

“Nel periodo storico in cui stiamo vivendo la multa per il ticket scaduto deve essere congrua – è l’appello del cittadino – La gente non guadagna 60 euro al giorno, quella che ho pagato è un’ammenda spropositata rispetto all’infrazione commessa.

Quando sono andato a chiedere all’operatrice al Multipiano, pensavo di dover pagare 5 euro, non mi aspettavo di certo un importo del genere: condivido le sanzioni elevate per l’eccesso di velocità, ma lasciare una vettura venti minuti, mezz’ora, anche un’ora in più del tempo preventivato è un peccato veniale di chi ha sbagliato la stima del tempo necessario a sbrigare una commissione”.