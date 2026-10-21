GUIDONIA – La mostra di “NicoTina”, l’artista del fumetto  

“NicoTina” in mostra a Guidonia.

La grande artista del fumetto sarà nella sede della “Sesta Stella APS” per un weekend imperdibile e per scoprire il tratto e l’immaginario di Concetta Nicolella tra tavole originali, stile e passione per la nona arte.

L’appuntamento è a Guidonia in Via Douhet 12-14.

La mostra rispetterà i seguenti orari:

• Sabato: ore 16:00 – 20:00

• Domenica: ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00

Biografia dell’Artista

Concetta Nicolella, in arte NicoTina, compie i suoi primi passi nel mondo dell’arte diplomandosi all’Istituto d’Arte di Tivoli, dove consegue il titolo triennale di Maestro d’Arte e il diploma di Maturità d’Arte Applicata.

La sua formazione artistica e narrativa si approfondisce successivamente presso la Scuola Romana dei Fumetti, dove frequenta il corso triennale di disegno e il corso annuale di sceneggiatura. All’interno dello stesso istituto amplia i propri linguaggi espressivi seguendo il corso di Fumetto Americano e lo stage di Fumetto Francese “La Porte Au Ciel” sotto la guida di Eugenio Sicomoro.

Un percorso formativo ricco e poliedrico che unisce la solida tradizione accademica alla cifra stilistica del fumetto d’autore.