MONTEROTONDO – Monopattini e biciclette elettrici, si parte

Da oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, a Monterotondo è attivo il nuovo servizio di mobilità in sharing free-floating a flusso libero con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e biciclette a pedalata assistita della Lime Technology SRL di Milano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Come funziona?

Gli utenti interessati possono scaricare l’app Lime e registrarsi, cercare il mezzo più vicino sulla mappa nei 17 hub, scansionare il QR code e partire.

A fine corsa, il mezzo va parcheggiato in uno dei punti sosta o nelle aree di parcheggio indicate nell’app.

Quest’ultima soluzione tecnologica e infrastrutturale è finalizzata a prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei veicoli, garantendo il rispetto del decoro urbano, la fluidità della circolazione e la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile.

L’amministrazione comunale ricorda che il servizio è riservato ai maggiorenni, casco obbligatorio sui monopattini e divieto di circolare sui marciapiedi. Il parcheggio non corretto può comportare sanzioni.

Regole, tariffe e assistenza: https://help.li.me/hc/it