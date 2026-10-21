MARCELLINA – Troppo alcol tra i giovani: il Commissario chiude tutti i negozi alle 22

Adolescenti e giovani in balìa dell’alcool, una sostanza il cui consumo è in significativo aumento.

Bottiglie abbandonate in strada.

Atti vandalici.

Degrado.

Schiamazzi notturni.

Senso di insicurezza tra i cittadini.

Nel comune di Marcellina la situazione appare davvero preoccupante.

Francesco Ricciardi, dal 10 luglio Commissario Prefettizio del Comune di Marcellina

Almeno per come è descritta dall’ordinanza numero 4 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, mercoledì 21 ottobre, dal Dottor Francesco Ricciardi, dal 10 luglio Commissario Prefettizio del Comune di Marcellina a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per la mancata approvazione – il 22 giugno 2026 – del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2025, documento contabile fondamentale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e che è arrivato in aula col parere negativo del Revisore dei Conti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ordinanza stabilisce che da oggi e fino al 31 dicembre 2026, tutti gli esercizi del settore alimentare o misto sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale in un orario ricompreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e all’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività, sia all’interno che all’esterno dei locali, e sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Chi non rispetta gli obblighi dell’ordinanza, rischia una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5 mila.

L’ex sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

Il provvedimento del Commissario Francesco Ricciardi è un atto-fotocopia dell’ordinanza numero 22 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata il 23 agosto 2022 dall’allora sindaco Alessandro Lundini, che già 4 anni fa dispose il coprifuoco per tutti gli esercizi del settore alimentare o misto, ossia una limitazione negli orari di vendita, anche per asporto, e somministrazione di alcolici e superalcolici (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi come allora viene lanciato un vero e proprio allarme derivato dalla facilità con la quale i ragazzi riescono ad acquistare bevande alcoliche, l’assunzione delle quali li porta ad assumere comportamenti anti-sociali.

A Marcellina è emergenza alcol tra i giovani

L’ordinanza del Commissario scaturisce infatti dalle numerose segnalazioni di molti cittadini circa episodi di schiamazzi notturni, di comportamenti molesti e atti vandalici, oltre che di indiscriminato abbandono in strade, piazza e parchi pubblici di contenitori di bevande in vetro, metallo e plastica.

Secondo l’ordinanza del sindaco allora e del Commissario oggi, la situazione a Marcellina esplode con la stagione estiva, periodo in cui si sono verificati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico assembramenti di persone, per lo più minorenni, che dopo aver alzato il gomito si sono resi protagonisti di schiamazzi e atti vandalici tali da creare degrado ma soprattutto un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone.

Nell’ordinanza il Commissario straordinario sottolinea che il consumo di alcol è in significativo aumento in paese, soprattutto tra gli adolescenti, e che anche fra i maggiorenni la diffusione di comportamenti di consumo a rischio è divenuta critica.

In poche parole i giovani bevono per sballarsi.

Oggi come 4 anni fa, la soluzione alle lamentele dei marcellinesi per il disagio ed il senso di insicurezza, per la lesione del diritto al riposo e per una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre degli spazi pubblici, è limitare gli orari di vendita degli alcolici.