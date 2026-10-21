L’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo ha un nuovo cappellano.

L’ingresso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo

Dal primo ottobre è entrato ufficialmente in servizio il Reverendo Padre Walter Quagliarotti, 64 anni, appartenente all’ordine dei Frati Minori Cappuccini ed ex Cappellano dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Fra’ Walter Quagliarotti

La nomina del sacerdote è stata notificata lunedì 5 ottobre alla Asl Roma 5 di Tivoli dal Vescovo della Curia Vescovile di Poggio Mirteo Diocesi Sabina Monsignor Ernesto Mandara che ha nominato Fra’ Walter in sostituzione del cappellano in carica, il 62enne originario di Marino Padre Gianfranco Maria Bizzoni, anche lui appartenente all’ordine dei Frati Minori Cappuccini, che ha cessato il servizio il 30 settembre scorso.

Nato a Roma il 6 giugno 1962, Fra’ Walter ha trascorso metà della vita in Toscana e per vent’anni è stato cappellano all’ospedale Careggi, un luogo di sofferenza ma anche di nascita, stando vicino ai pazienti.

Ora per motivi familiari ha ottenuto il riavvicinamento nella Capitale.