PALOMBARA SABINA – Il sindaco assegna le deleghe ad assessori e consiglieri

A 4 mesi dall’inizio del suo terzo mandato consecutivo il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi ha assegnato le deleghe agli Assessori e ai Consiglieri Comunali già presentati durante il consiglio comunale del 12 giugno scorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo i decreti di conferimento firmati dal sindaco lunedì 12 ottobre, le deleghe sono state assegnate al fine di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito delle diverse aree funzionali dell’Ente, sulla base del profilo morale, delle esperienze amministrative acquisite e delle specifiche capacità professionali di ciascun incaricato.

Così, Guido Trugli, già nominato 4 mesi fa Vicesindaco e assessore alla Cultura, ora è delegato anche ad Agricoltura, Turismo, sport, Protezione civile e Volontariato.

Ad Ilenia Franconi, già assessora ai Lavori pubblici, sono state assegnate le competenze in materia di Rapporti con Acqua Pubblica Sabina, Patrimonio, Personale, Bilancio ed Entrate Tributarie.

L’assessore all’Ambiente Fabio Ippoliti ha visto ampliare le sue competenze anche in materia di Viabilità, Parchi e Giardini, Polizia Locale e Cimitero.

Eddy Sarnacchiaro, finora delegato alle Politiche sociali, ora ha competenza anche in Sagra delle Cerase, Affari Legali, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Rapporti con l’Azienda Speciale Territoriale.

Infine alla consigliera Evelina Della Rocca, l’unica nuova componente della giunta rispetto al mandato precedente, sono state attribuite le deleghe in materia di Urbanistica, Edilizia privata ed Arredo Urbano.

Il sindaco Alessandro Palombi ha inoltre assegnato le deleghe a sei consiglieri comunali.



Alla Presidente del Consiglio Comunale Cinzia Zebi le deleghe Informatica e Affari Generali.

Al Vice presidente del Consiglio comunale Francesco Donati le deleghe Spettacolo, Commercio e Attività produttive.

Al consigliere Simone Rainaldi Trasporti e Autoparco.

Al consigliere Roberto Toppi Manutentivo.

A Michele Bevilacqua Toponomastica e Usi civici.

Infine a Giuseppina Nuccio le deleghe Sanità e Benessere della Persona.