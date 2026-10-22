MONTELIBRETTI – Esplosione nell’Ufficio Tecnico: il sindaco chiude il Municipio

“Per fortuna se la sono cavata con tanto spavento e qualche escoriazione.

Ma guardando i danni causati, sarebbe potuta andare molto peggio”.

Tira un sospiro di sollievo Luca Branciani, il sindaco del Comune di Montelibretti dopo aver appreso delle condizioni dei due giovani rimasti feriti nell’esplosione avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 22 ottobre, all’interno del Municipio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si tratta di un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Tecnico e di una ragazza impegnata in uno stage, entrambi di Montelibretti, ed entrambi trasportati sulle ambulanze del 118 in codice verde all’ospedale “Sant’Andrea” di Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12 di oggi al piano terra del Municipio sito in piazza della Repubblica.

Stando a quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in una stanza dell’Ufficio Tecnico erano in corso dei lavori di manutenzione dell’impianto di condizionamento da parte di una ditta specializzata.

All’interno era presente il dipendente comunale, mentre la stagista era all’esterno.

Fatto sta che all’improvviso si è verificata una deflagrazione talmente violenta da causare danni alla porta d’ingresso: l’onda d’urto ha tramortito il giovane dipendente, mentre alcune schegge hanno colpito la stagista sul corridoio.

Per fortuna i due ragazzi sono stati contusi lievemente e subito soccorsi dal personale del 118 della postazione di Montelibretti e da una squadra dei vigili del fuoco.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire alle cause della deflagrazione: al momento, si esclude l’esplosione dello split del condizionatore e si ipotizza l’uso di un igienizzante tra le possibili cause.

L’ufficio in cui è avvenuto lo scoppio è interdetto per accertamenti.

Il sindaco Luca Branciani ha emesso un’ordinanza per la chiusura del Municipio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.