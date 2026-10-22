GUIDONIA – Case popolari, 4.500 euro per disinfettare due alloggi sgomberati

Quando i funzionari sono riusciti a riprenderne possesso all’interno di hanno trovato di tutto, perfino gli escrementi dei cani di chi fino ad allora aveva occupato gli alloggi.

Per questo il Comune di Guidonia Montecelio è pronto a bonificare due case popolari ubicate all’interno del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di largo Trieste 14, a Villalba.

Lo stabilisce la determina numero 66 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 15 ottobre dalla dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu.

Con l’atto viene disposto l’affidamento diretto alla ditta “Pulito Fisso Srl” di Fiumicino del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione di 2 alloggi ERP comunali e di raccolta e asporto di rifiuti e materiali abbandonati per una somma complessiva pari a 4 mila 501 euro e 80 centesimi.

Dalla determina emerge che il 24 giugno scorso il Funzionario dell’Ufficio Casa Mirko Fina ha curato la riacquisizione nella disponibilità dell’Ente dell’alloggio ERP di proprietà comunale ubicato all’edificio 5, scala U, interno 2 del complesso di Largo Trieste 14, mentre il 18 settembre ha riacquisito l’appartamento all’edificio 3, scala B, interno 2.

Dalla documentazione emerge la presenza, in entrambi gli alloggi, di mobilio, suppellettili e altri materiali abbandonati, che rendono necessario procedere allo sgombero degli ambienti.

In uno dei due alloggi è stata inoltre riscontrata la presenza di deiezioni canine e residui organici, tali da richiedere specifici interventi di pulizia approfondita, disinfezione e sanificazione.